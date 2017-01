Comprova si t'ha tocat la Loteria del Nen

Comprova en aquest quadre si has pessigat algun premi del sorteig de la rifa de Reis.

El sorteig de la rifa de Reis consta de 45 sèries de 100.000 números cadascuna. Cada dècim costa 20 euros. En total es reparteixen 630 milions d'euros en premis.

Els premis

Tres grans premis

Hi ha tres grans premis, amb els següents imports: el primer està premiat amb 2.000.000 d'euros per sèrie ( 200.000 euros al dècim), el segon premi atorga 750.000 euros per sèrie ( 75.000 euros al dècim) i el tercer, 250.000 euros per sèrie ( 25.000 euros al dècim).

Els altres premis, de més a menys import

2 premis de 12.000 euros cadascun per als números anterior i posterior al primer premi.

cadascun per als números anterior i posterior al primer premi. 2 premis de 6.100 euros cadascun per als números anterior i posterior al segon premi.

cadascun per als números anterior i posterior al segon premi. 20 premis de 3.500 euros (dos extraccions de 4 xifres).

(dos extraccions de 4 xifres). 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el primer premi.

cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el segon premi.

cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el segon premi. 999 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims que coincideixin les dues últimes xifres amb el primer premi.

cadascun per als dècims que coincideixin les dues últimes xifres amb el primer premi. 1.400 premis de 1.000 euros (14 extraccions de 3 xifres).

(14 extraccions de 3 xifres). 5.000 premis de 400 euros (cinc extraccions de 2 xifres).

Reintegraments

9.999 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi.

cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial.

cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la segona extracció especial.

Els premis caduquen al cap de tres mesos a partir de l'endemà del sorteig.