El primer premi de la Loteria del Nen és pel 8.354 i cau íntegrament a la població valenciana de Torrent

El primer premi de la Loteria del Nen 2017 ha estat pel número 8.354, amb 2 milions d'euros per sèrie i 200.000 euros per cada dècim. La població valenciana de Torrent és on ha caigut íntegrament el premi, concretament a l'administració número 3 que està a l'Avinguda Al Vedat.

El segon premi ha estat pel número 95.379, que s'endú 750.000 euros per sèrie, 75.000 per cada dècim. Ha estat molt repartit entre diverses províncies de tot l'Estat com Múrcia, Albacete, València, Alacant, Pontevedra o Madrid, entre les quals hi ha Castelldefels, Barcelona, Manresa, Moià i l'Escala.

I el tercer premi del sorteig de Reis ha estat pel número 85.073, i que està dotat amb 250.000 euros per sèrie, 25.000 per cada dècim. S'ha venut íntegrament a Benetússer, a València.

El sorteig de Reis ha repartit 630 milions d'euros a tot l'estat espanyol a través de diferents premis. El sorteig ha començat a les 12 del migdia al Cercle de Belles Arts de Madrid -com l'any passat- i s'ha fet a través del sistema de bombos múltiples.

A més d'aquests tres primers premis, també s'han fet dues extraccions de quatre xifres amb 3.500 euros per sèrie, catorze de tres xifres de 1.000 euros per sèrie i cinc extraccions de dues xifres amb 400 euros per sèrie. En el sorteig del Nen també han obtingut premi les aproximacions al primer i al segon premi, i els números que coincideixin amb les tres primeres xifres dels tres premis principals o bé amb les dues últimes xifres del primer premi. Finalment, hi ha un reintegrament de 200 euros per sèrie per als bitllets l'última xifra dels quals coincideixi amb el primer i el segon premi.

Aquest any cada català s'ha gastat de mitjana menys de 13 euros en dècims del sorteig del Nen, segons ha informat a l'agència EFE Loteries i Apostes de l'Estat. Representa gairebé 4 euros menys que el que es gasta de mitjana a tot l'estat espanyol, que són quasi 17 euros.

Barcelona és la demarcació que més dècims compra en el sorteig de Reis, en concret, es gasten al voltant de 13 euros per persona. A Girona i Lleida, uns 10 euros per persona, i Tarragona és la demarcació que menys juga a aquest sorteig, concretament, uns 9 euros per persona. En total, a Catalunya s'han posat a la venda gairebé 5 milions de dècims amb un valor de més de 98,4 milions d'euros.

L'estadística demostra que el 0 és la terminació que 'preferida' d'aquest sorteig, ja que ha sortit 21 cops al llarg dels últims anys. Madrid és la ciutat on més vegades ha caigut el primer premi de la Loteria del Nen (41 vegades), seguida de Barcelona (35 vegades) i Bilbao (17 cops).