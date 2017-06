Els malalts de cistinosi reclamen la implantació d’un nou fàrmac

“Estareu sempre escalant l’Everest però mai arribareu al cim”. Aquesta és la frase que els va dir el doctor Enrique Lara, nefròleg pediàtric de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, a Lídia Albacar i Salvador Porres, pares de l’Edgar, un nen que ara té set anys i a qui van diagnosticar cistinosi als quinze mesos de vida, una malaltia genètica rara i incurable que només afecta una de cada 200.000 persones. “Va ser molt dur”, apunten, i és que ara les coses han millorat molt, però en aquell moment es parlava que l’esperança de vida d’aquests pacients era de només vint anys i gairebé tots requerien un trasplantament de ronyó o diàlisi abans dels dotze anys. “Davant d’això no et queda més remei que lluitar i tirar endavant”, assenyalen amb determinació.

La Lídia i en Salvador són dels Muntells, una pedania de Sant Jaume d’Enveja situada al cor mateix del delta de l’Ebre. A més de batallar cada dia durant aquests set anys contra la malaltia del seu fill, recentment han impulsat també una associació d’àmbit estatal amb seu als Muntells per difondre aquesta patologia i aconseguir que es continuï investigant per millorar la qualitat de vida dels pacients i que puguin tenir una vida el més normal possible. Es diu Cistinosi Espanya i ara el seu principal cavall de batalla és que el sistema sanitari públic incorpori un nou medicament, el Procysbi, o cisteamina d’alliberament prolongat, molt més efectiu i amb menys efectes secundaris que el que s’administra actualment, però que té un elevat cost: 300.000 euros anuals per pacient. El convencional en costa 10.000.

1.500 pacients a tot el món

“A tot el món només hi ha diagnosticats 1.500 pacients de cistinosi, el 95% infants”, explica la doctora Gema Ariceta, cap del departament de nefrologia pediàtrica de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i tot un referent mundial en la matèria. A l’estat espanyol se’n coneixen 74 casos, i a Catalunya, una vintena. La malaltia la provoca un defecte metabòlic que es caracteritza per una acumulació anormal de l’aminoàcid de la cistina a les cèl·lules, cosa que acaba provocant la mort cel·lular en determinats òrgans del cos, com els ronyons, els ulls, els músculs, el pàncrees i el cervell.

Això fa que cada dia els pacients hagin de prendre una gran quantitat de medicaments, amb preses pràcticament cada hora, i també a la nit. La base del tractament és la cisteamina, però s’hi han de sumar els suplements minerals, els fàrmacs per a l’estómac i una gota de col·liri cada hora mentre el pacient està despert. “És un tractament complex i difícil de seguir”, apunten la Lídia i en Salvador, que han de tenir cura del nen pràcticament les 24 hores del dia. A l’escola requereix una vetlladora i són freqüents els ingressos hospitalaris per raons diverses.

El nou fàrmac aprovat des de fa tres anys per l’Agència Europea del Medicament, el Procysbi, representa una millora important, ja que el seu efecte dura 12 hores en lloc de les sis hores de la cisteamina convencional. Això permet eliminar la presa nocturna. “I a més no és tan agressiu per a l’estómac”, explica Ariceta, que assenyala que els malalts de cistinosi pateixen problemes digestius importants, vomiten molt i tenen dolors estomacals. En l’adolescència i en l’edat adulta la cisteamina provoca un altre efecte secundari: una forta olor corporal i mal alè. Això fa que molts pacients optin per no prendre’s el medicament, cosa que empitjora el seu estat. “Nosaltres com a metges volem que els nostres pacients estiguin tan ben tractats com sigui possible i aquest medicament millora molt la seva qualitat de vida i també repercuteix en un estalvi per al sistema públic, ja que no hauran d’estar tantes vegades ingressats”, argumenta Ariceta, per a qui cal obrir un debat sobre els medicaments orfes, els destinats a malalties rares, perquè mai poden ser econòmicament rendibles a causa dels pocs pacients que seran tractats. Actualment, aquest cost l’assumeix l’hospital sense tenir pressupost i no el pot administrar a tots els pacients amb cistinosi perquè seria econòmicament inassumible.

Des de Cistinosi Espanya estan preparant una petició formal al ministeri de Salut perquè tots els malalts puguin accedir a aquest nou fàrmac i a un nou col·liri que es pot administrar cada quatre hores. “L’únic que volem és que els nostres fills tinguin una vida el més normal possible”, assenyala Lourdes Sanz, vicepresidenta de Cistinosi Espanya i mare d’una nena de 13 anys amb cistinosi. Sanz no amaga que el panorama és dur però també esperançador, i és que des dels anys 90 l’esperança de vida dels pacients s’ha allargat fins als 50 anys.