Els altres malalts de l’amiant: estibadors i vídues demanen justícia

"Boira del tipus puré de pèsols”. Així descrivien els estibadors del port de Barcelona la bromada que envaïa les bodegues dels vaixells que atracaven als molls amb grans càrregues d’amiant fins a mitjans dels anys 80. “No hi havia cap control, nosaltres mai sabíem què descarregàvem, l’amiant venia amb sacs porosos que s’esparracaven perquè el teixit era de mala qualitat. Jo m’hi estirava per fer la becaina durant el temps de descans”, explica l’exestibador José Luis Heredia que, amb 72 anys, ha perdut prop de la meitat de la seva capacitat pulmonar. “No puc agafar la meva neta en braços més d’un minut. Em canso moltíssim -lamenta-. No respiro bé… Estic fumut”.

Els estibadors que, com ell, descarregaven l’amiant però també els que arreglaven i construïen els vaixells fets amb aquesta substància tòxica, han patit les mateixes malalties respiratòries que els antics empleats que manipulaven el mineral a les fàbriques d’Uralita, a Cerdanyola del Vallès, i Rocalla, a Castelldefels. Tots van inhalar fatalment el verí, però la majoria no van desenvolupar cap afecció fins dècades després.

El José Luis va presentar una denúncia fa quatre anys amb l’objectiu de demostrar que el càncer de pulmó que pateix està relacionat amb la feina d’estiba que va fer a bord i amb la qual reclama accedir a una prestació d’invalidesa per la via de la malaltia professional. Una via que resulta molt més avantatjosa i que també han utilitzat les dones de les víctimes mortals per demanar la pensió de viudetat.

Però molts treballadors portuaris afectats també batallen perquè se’ls indemnitzi pels danys i perjudicis soferts. En aquest cas, però, la dificultat d’establir responsabilitats és un escull important. “Hi ha informes d’inspeccions de treball que conclouen que els responsables són les empreses estibadores, moltes de les quals ja no existeixen, però n’hi ha d’altres que atribueixen la responsabilitat a Estibarna”, explica a l’ARA Marta Barrera, l’advocada del Col·lectiu Ronda que representa el José Luis i que s’ha especialitzat en aquest tipus de casos. Estibarna és la societat anònima de gestió d’estibadors del Port de Barcelona i l’hereva de l’Organització de Treballadors del Port (OTP), una entitat autònoma que depenia del ministeri de Treball i que s’encarregava de cedir els treballadors a les empreses estibadores en funció de les seves necessitats diàries.

Barrera sosté que l’OTP és qui va infringir les normatives relatives a la prevenció i la seguretat dels estibadors, però com que ja no existeix, precisa, aquesta responsabilitat hauria de recaure en el ministeri de Treball o en Estibarna. De moment, però, no s’ha dictat cap sentència ferma. L’amiant no es va prohibir totalment fins al 2002.

Un cúmul de denúncies

Des del Col·lectiu Ronda xifren en més de 60 els casos de treballadors portuaris defensats des dels anys 70, molts encara oberts i tots de Barcelona, tot i que també tenen constància de denúncies d’afectats del port de Tarragona. Ronda ha demostrat en desenes de processos judicials la relació entre la feina dels treballadors portuaris i les afeccions que pateixen. L’any 2000, i per primera vegada, Barrera va aconseguir que es reconegués la relació entre un càncer de laringe i l’exposició a l’amiant.

El mesotelioma, o càncer de pleura, el càncer de pulmó o l’asbestosi són algunes de les altres malalties que pateix un gran nombre de treballadors portuaris.

“Al principi, molts metges que visitaven aquests malalts no sabien què els passava i els deien que tenien tuberculosi”, recorda el pneumòleg Joaquín Such, que, des dels anys 80, ha exercit com a pèrit mèdic en més de 200 judicis de malalts per l’amiant.

Sigui com sigui i davant la dificultat d’establir documentalment fins a quin punt l’OTP podria haver sabut el que estava passant, Barrera defensa l’argument jurídic d’acord amb el qual la ignorància d’una llei o normativa no eximeix de complir-la. L’OTP era l’encarregada, segons el reglament vigent el 1971, l’any en què José Luis va començar a manipular sacs d’amiant, no només de “promoure la divulgació i instrucció en matèria de prevenció i higiene” sinó també de proveir a cada treballador de la plantilla “un equip mínim de protecció personal: un casc, uns guants, unes ulleres contra la pols, unes mascaretes…”

“Pantomimes”, sentencia l’extreballador portuari respecte al contingut de la normativa, coneguda com a reglament de seguretat, higiene i benestar dels estibadors portuaris. “Vaig estar 10 anys descarregant els sacs d’amiant de les bodegues i mai vaig veure ni una sola mascareta, ni res de res”, assegura el José Luis, que fa tan sols una setmana va saber que fins al juny no torna a tenir cita als tribunals.