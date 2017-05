Una marxa per l'habitatge i contra la "bombolla" del lloguer a Barcelona

"És imprescindible aturar la bombolla dels lloguers". Amb aquest propòsit expressat pel president de la PAH, Carlos Macías, més de 300 persones s'han manifestat al centre de Barcelona aquest dissabte per reivindicar el dret a l'habitatge i evitar els desnonaments. La PAH ha presentat una proposta de llei al Congrés de Diputats i reclama que pugui acabar-se aplicant.

Macías ha demanat mesures concretes per "combatre" l'espiral d'encariment dels lloguers a la ciutat, "tal com ja estan fent altres ciutats europees". Els manifestants han fet un recorregut simbòlic per diferents edificis del centre de Barcelona on els veïns estan patint assetjament immobiliari perquè abandonin casa seva. Aquest és el cas d'un bloc del carrer Lancaster o de tres blocs al carrer Sant Bartomeu, tots dos a Ciutat Vella, i on ha fet parada la manifestació.

La marxa també ha passat per Drassanes, fins al punt on està previst que es construeixi un hotel, tot i que hi havien d'anar habitatges socials, segons ha informat l'agència ACN. Macías ha recordat que la lluita social a Barcelona, on els lloguers han pujat un 24% en tres anys, és més necessària que mai.

La de Barcelona no ha estat l'única manifestació convocada aquest dissabte per la PAH. A València també n'hi ha prevista una aquest vespre amb el mateix objectiu que la de la capital catalana: donar a conèixer a la ciutadania la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada per la PAH per redactar una nova llei d'habitatge i exigir-ne l'aplicació.

La ILP consta de cinc punts i entre els seus objectius hi ha evitar els desnonaments, ja siguin per compra o per lloguer, garantir els subministraments bàsics a les famílies sense recursos, oferir eines per ampliar el parc públic d'habitatge social i abordar el problema del lloguer amb la reforma de la llei d'arrendaments urbans donant més estabilitat als contractes.

Defensa dels topalls

Sobre la problemàtica del lloguer, Macías ha criticat que a la capital catalana el lloguer ha pujat un 24% en tres anys, i que en alguns barris la pujada ha estat del 66%. Ha insistit que cal actuar amb mesures com ampliar la durada mínima dels contractes de lloguer, "perquè la gent no pot fer plans de vida cada tres anys", o implantar mecanismes de control de preus.