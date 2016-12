Unes 400 persones es manifesten davant del Parlament per exigir la renda garantida de ciutadania

Unes 400 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquesta tarda a les portes del Parlament per reclamar que tiri endavant la renda garantida de ciutadania (RGC). La marxa ha començat a la plaça de Sant Jaume i ha significat la culminació de tres dies de vaga de fam d'una quinzena d'activistes.

Amb el lema "Per una Catalunya sense pobresa, renda de ciutadania, ja!", el grup promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) ha exigit que es prevegi una partida per a aquesta ajuda en els pressupostos del 2017, coincidint amb el debat que s'ha celebrat aquest dimarts al Parlament i en el qual se n'ha aprovat l'admissió a tràmit.

Avalada per 120.000 firmes, el ple del Parlament va donar llum verda per unanimitat al tràmit de la ILP el març del 2014, però encara no ha estat tramitada la llei per desenvolupar-la i, encara que s'aprovés, no es posarà en marxa fins a finals del 2017.

El portaveu de la comissió promotora, Diosdado Toledano, ha recordat que l'organització fa 5 anys que lluita per aquest subsidi i ha afirmat que, sense una partida dedicada a la renda garantida, "és impossible que aquests siguin els pressupostos més socials de la història".

El líder de CSQP, Lluís Rabell, ha intervingut en la protesta a les portes del Parlament i ha defensat que el seu grup, juntament amb el PSC, intentarà aprovar esmenes perquè la prestació s'implementi en els últims mesos del 2017 i s'hi destinin, almenys, 500 milions.

Durant el debat dels comptes catalans, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, s'ha mostrat obert a discutir la quantia de la partida dedicada a la RGC, però ha denunciat que "no hi ha voluntat política" del Govern, que assegura no tenir recursos per a la renda garantida però "renuncia a fer pagar més als que més tenen".

El diputat de Junts pel Sí Roger Torrent ha sortit al pas de les crítiques de l'oposició i ha recordat que "hi ha una ponència oberta en la qual s'està treballant aquesta qüestió" i ha assegurat que "hi ha una proposta sobre la taula" per part del Govern, que és "superior" a la que va presentar el govern valencià, on governen els socialistes amb el suport de Podem.