Jané expressa en seu "respecte" als ajuntaments en contra de les maniobres militars a Celrà

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha expressat aquest divendres, durant una visita a Girona, el seu " respecte" als ajuntaments de Girona i Celrà que s'han posicionat en contra de la realització de les maniobres militars previstes als seus termes municipals dilluns que ve. "Respectar el que els ajuntaments, que representen la ciutadania dels seus municipis, puguin considerar com més adequat" ha dit el conseller.

Jané, referint-se a aquest tipus d'activitats per part de l'Exèrcit, ha admès que " no són un fet excepcional, sinó que es produeixen amb certa regularitat". "Cal apel·lar sempre a la convivència i intentar fer les coses que evitin situacions de conflicte no desitjat", ha afegit.

Dilluns s'ha convocat a la ciutadania a participar en una marxa de protesta a través d'un comunicat que firma Òmnium Gironès. La marxa està convocada a les 8:00 hores per recórrer el traçat que suposadament han de seguir les maniobres.

També s'han mostrat contraries a les maniobres entitats i partits com Òmnium, ANC, PDeCAT, ERC, CUP, Avancem, MES, Demòcrates, El Forn, ADAC, Ateneu 24 de Juny, Fundació els Voltes, JERC i Assemblea de Joves del Gironès.