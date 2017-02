Militars jugant al gat i la rata amb manifestants bosc endins

"Hem caminat uns dotze quilòmetres amb tot l'equip a sobre, en total uns quinze quilos". En això han consistit les maniobres que l'exèrcit espanyol ha aconseguit dur a terme aquest dilluns a Celrà. Ho explica un dels soldats mentre els seus companys acaben de pujar a l'autobús que els esperava a la carretera dels Àngels, a prop de la cruïlla que duu a Montnegre.

"Teníem la ruta marcada i no era especialment complicada”, afegeix. Un altre company seu, que es mira sense cap recel el fotògraf de l'ARA, comenta: “Avui ens ha fet molt bon dia, fa quinze dies a Llançà va fer més mal temps”.

540x306 Militars en la marxa d'entrenament feta entre Celrà i Girona / DAVID BORRAT Militars en la marxa d'entrenament feta entre Celrà i Girona / DAVID BORRAT

Són dos quarts de dotze i els dos soldats admeten que han escurçat una mica la marxa prevista per esquivar les prop de 150 persones que a les vuit del matí han iniciat dues marxes antimilitars fins al castell de Sant Miquel, una des del Cul de la Lleona de Girona i l'altra des de la plaça de l'Església de Celrà.

540x306 Marxa contra les maniobres militars al bosc entre Celrà i Girona / DAVID BORRAT Marxa contra les maniobres militars al bosc entre Celrà i Girona / DAVID BORRAT

540x306 El manifestants contraris a les maniobres militars pel bosc entre Celrà i Girona, al castell de Sant Miquel / DAVID BORRAT El manifestants contraris a les maniobres militars pel bosc entre Celrà i Girona, al castell de Sant Miquel / DAVID BORRAT

Cap a un quart de deu del matí, els participants a les marxes han arribat al castell, situat al límit dels dos municipis, i hi han desplegat una pancarta que deia: “Que se'n vagin! Prou maniobres”. En cap moment, però, han coincidit amb els militars. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha informat durant el seu parlament que els soldats havien arribat al castell de Mabarrera, situat a l'altra banda del municipi. “Quan l'agutzil ha anat a notificar-los que havien de marxar s'ha trobat que ja eren fora”, ha explicat Cornellà, convençut que la presència militar a Celrà és una “represàlia per haver aprovat el novembre passat una moció contra l'exèrcit i contra la seva activitat en espais que no fossin estrictament militars. Segons Cornellà, “avui s'ha trepitjat la legitimitat dels acords presos i la democràcia del poble de Celrà”.

540x306 Manifestants contra les maniobres militars al bosc entre Celrà i Girona, al castell de Sant Miquel / DAVID BORRAT Manifestants contra les maniobres militars al bosc entre Celrà i Girona, al castell de Sant Miquel / DAVID BORRAT

Malgrat això, les concentracions d'avui han tingut un caràcter marcadament festiu. S'hi podien veure unes quantes persones disfressades de pallassos i armades amb fusells i pistoles d'aigua. “La vida és un joc i l'exèrcit és un mal joc. Demostrarem a l'exèrcit que podem plantar-los cara amb una lluita alegre i pacífica”, declarava Quim Tell, de la CUP de Girona. “Si et perds truca al 112 i t'ajudem”, deia una pancarta irònica en referència als dos soldats de la base de Sant Climent Sescebes que fa uns dies feien exercicis d'orientació i després de perdre's en fer-se fosc van demanar auxili al telèfon d'emergències de la Generalitat. Durant l'acte d'avui, l’alcalde de Celrà i representants de la CUP de Girona han anunciat que impulsaran una xarxa de municipis desmilitaritzats.