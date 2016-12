La C-58 entre Barcelona i Cerdanyola és la via amb més accidents mortals

L’ àrea metropolitana de Barcelona és on es concentren la major part dels accidents mortals a Catalunya. Set de les deu vies amb més sinistralitat són en aquesta zona. El tram entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès de la C-58 ha sigut el més mortífer els últims tres anys. Des del 2013 fins al 2015, una vintena de persones hi van perdre la vida, la qual cosa representa que, de mitjana, han mort entre sis i set persones cada any en un tram de només set quilòmetres. Són dades que el RACC va fer públiques ahir en el seu informe anual sobre accidentalitat, que recull que durant el 2015 un total de 291 persones van morir a les carreteres catalanes, un 7% més que el 2014.

Des del 2013, la corba descendent de mortalitat a les carreteres s’ha estancat. Tot i que l’objectiu és reduir encara més el nombre de víctimes, "és més difícil, perquè ara els nivells ja són molt baixos", va assegurar ahir el director tècnic de la Fundació RACC, Lluís Puerto. Però l’objectiu per al 2020, segons els responsables del RACC, és disminuir el nombre de víctimes mortals fins a les 191. De fet, des del 2013 el nombre d’accidents amb víctimes mortals o ferits greus ha baixat un 2,5%: ha passat de 730 entre el 2012 i el 2014 a 712 entre el 2013 i el 2015.

El tram de carretera amb més sinistralitat és la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola perquè la vintena de morts dels últims tres anys s’han produït en un tram molt curt, de només set quilòmetres. El segon tram més negre és a la ronda Litoral, entre el nus de la Trinitat i l’enllaç a la ronda de Dalt, l’A-2 i la C-32, on es van produir 39 sinistres mortals des del 2013. La xifra absoluta d’accidents és superior, però el tram també és més llarg, de 19 quilòmetres.

Que en aquestes vies hi hagi més accidents no vol dir, per força, que siguin les vies considerades de més risc. De fet, la via més perillosa segons l’estudi del RACC és l’ Arrabassada, entre Barcelona i S ant Cugat del Vallès, que és on hi ha un risc més elevat de tenir un accident. La carretera que va de Barcelona a Martorelles (BV-5001) i la de Vilassar de Mar a Argentona (B-502) també formen part de les més perilloses. El RACC va alertar que a Catalunya hi ha 2.000 quilòmetres amb un risc alt de tenir un accident greu o mortal, un 4% menys que en el període anterior (2014-2015). Les demarcacions de Girona i Lleida són les que concentren més carreteres perilloses. Segons el RACC, les vies amb més risc d’accidentalitat són les que tenen una calçada única i una intensitat de trànsit mitjana o baixa. En canvi, on es concentren més accidents és en vies on hi ha una gran intensitat de trànsit i, normalment, consten de més d’una calçada.

Els últims tres anys, en un 40% dels accidents mortals hi ha hagut una moto implicada, tot i que aquests vehicles només recorren un 5% de la xarxa viària catalana. Els accidents en què hi ha implicats vehicles de dues rodes estan molt concentrats: la meitat es produeixen en 435 quilòmetres, l’equivalent a un 7% de tota la xarxa.

Per fer front a aquesta situació, la directora general del Servei Català de Trànsit, Maria Eugènia Domènech, va explicar ahir que estan estudiant "crear carrils reservats" a l’àrea metropolitana de Barcelona per on només puguin circular motos o bé que siguin de trànsit mixt de motos i cotxes només durant determinades hores. De moment, s’estudien diversos models que ja apliquen altres països.

La N-340 a l’Ebre continua sent el punt negre per als vehicles pesants, ja que s’hi concentren el 50% d’accidents greus. Per al director tècnic de la Fundació RACC, la solució "és molt clara i passa per desviar aquest tipus de vehicles per l’AP-7". Una demanda que reclamen reiteradament des del territori.