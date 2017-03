Marató de medicaments contra la pobresa farmacèutica

Aquest dissabte, 4 de març, les farmàcies es tornen solidàries per recollir medicaments per combatre la gran desconeguda: la pobresa farmacèutica. L' ONG Banc Farmacèutic organitza, a tot Espanya, una col·lecta de medicaments per regalar a entitats, ONG i altres organitzacions.

Durant el matí de dissabte, les 756 farmàcies que s'han inscrit a la jornada, amb l'ajut de voluntaris, animaran els clients a comprar medicaments per donar-los als més necessitats. Aquest any esperen recollir 60.000 medicaments, que es repartiran entre 128 entitats assistencials d'arreu d'Espanya. D'aquestes 756 farmàcies, 347 són catalanes.

Catalunya és el territori que participa més activament en aquesta campanya, el que vol dir també que és el que més se'n beneficia. Les farmàcies implicades també destinaran els guanys obtinguts de la venda dels medicaments al Fons Social del Medicament, un projecte del Banc Farmacèutic.

Una realitat que va a més

El director del Banc Farmacèutic, Jordi Bosch, ha reivindicat la campanya i ha lamentat que avui només es parli de pobresa energètica i de pobresa alimentària, però no de pobresa farmacèutica. " N'hi ha molts, que han d'escollir entre menjar i medicar-se, i això la gent no ho sap", ha dit. El Banc Farmacèutic fa 10 anys que es va posar en marxa amb l'objectiu de proveir de medicaments bàsics i essencials les persones que no tenen recursos per comprar-ne.

La coordinadora de la recollida a la província de Barcelona, Mercè Garrigosa, també ha mostrat la seva preocupació davant el fet que ningú coneix la realitat de la pobresa farmacèutica perquè " ara està de moda la pobresa energètica", ha dit.

També ha lamentat que siguin l' única ONG amb aquest propòsit a Espanya. "És una miqueta trist, tots pensen en els pobres d'Àfrica i no saben que el veí no te diners per comprar-se un medicament, cosa que li pot costar la vida", ha dit. També ha explicat que no han assolit el nombre de voluntaris que havien previst, però que la majoria de farmàcies ho fan pel seu compte i són les farmacèutiques mateixes les que motiven als clients.

Fàrmacs sense prescripció

El mecanisme de la campanya comença a les entitats que necessiten medicació. Entre aquestes entitats hi ha des de residències d'avis o centres de drogodependents fins a ONG i organitzacions amb nom com Creu Roja, Càritas o Hombre. Les organitzacions fan una llista explicant el que necessiten, que són sempre productes sense prescripció mèdica com ara analgèsics, gases, antihistamínics, desinfectants, antitussigens o laxants, que són cars i la Seguretat Social normalment no els cobreix.

Aquestes llistes s'envien a les farmàcies més properes a l'associació que les rebrà. Durant el dia de la recollida, diversos voluntaris van a les farmàcies de 10.00 a 14.00 h per explicar als clients en què consisteix la campanya i per incentivar-los a comprar algun dels medicaments demanats per poder donar-los. Quan es recullen les caixes amb els medicaments, s'envien a entitats locals i més properes; per tant, el que recull Catalunya s'ho queda Catalunya, i el que recull Barcelona no surt de Barcelona.

Farmàcies implicades

Sofia López, propietària d'una farmàcia que porta el seu nom, va iniciar la campanya dimarts, perquè considera que com més aviat comenci més medicaments tindran. Per a ella aquesta jornada solidària és una oportunitat perquè " una persona pugui fer-li un regal a una altra". Ella, a més, truca a les organitzacions que rebran els medicaments que sortiran de la seva farmàcia per demanar exactament què necessiten i en quina quantitat, " Fan com si fos la llista als Reis. No els donem el que sobra, sinó el que demanen", ha dit. Aquest any serà el novè cop que hi participa: " Estic enamorada d'aquest projecte", assegura.