La marihuana: un negoci en apogeu al crim organitzat

El tràfic de marihuana és cada vegada més present entre el crim organitzat a Catalunya, que s’ha convertit en un país exportador a Europa d’aquesta mena de droga. Per això no és estrany que, entre els locals escorcollats ahir en l’operació Apol·lo contra el terrorisme jihadista, hi hagués un club cannàbic. Els Mossos sostenen que els detinguts, alguns dels quals tenen vincles amb els autors dels atemptats de Brussel·les, també es dedicaven al tràfic de drogues. Entre les substàncies que els van confiscar hi ha marihuana i haixix, tot i que per ara no hi ha indicis que fessin servir el tràfic de drogues directament per finançar activitats terroristes. Simplement, el tràfic era el seu modus vivendi.

Els Mossos són conscients de l’auge del tràfic de marihuana entre els delinqüents, que cada vegada fan plantacions més ambicioses per la quantitat de plantes i les tècniques industrials que utilitzen. Per això augmenten els esforços a combatre’l. L’any passat van confiscar, en total, 14.471 quilos de marihuana; més del doble que el 2015, quan van arribar als 5.532 quilos, i que el 2014, en què en van decomissar 7.552 quilos. Una part d’aquesta marihuana es dedica a abastir el mercat català. Cal tenir en compte que a Catalunya hi ha més de 600 clubs cannàbics i que alguns operen saltant-se la llei. Fa poc més de dos mesos, per exemple, amb la col·laboració de Vigilància Duanera van desmantellar la primera associació cannàbica de Catalunya, pionera a tot l’Estat, l’Associació Barcelonina Cannàbica d’Autoconsum (Abcda). L’entitat havia volgut invertir més d’un milió d’euros a Rasquera per fer-hi una plantació legal però després d’aquella operació es va dedicar a fer plantacions d’interior, camuflades, fent servir fins a set naus industrials. Els Mossos van arrestar dotze persones. Alguns d’origen serbi -com el presumpte cap del grup-, però també bielorussos, japonesos i espanyols.

La màfia xinesa també ha sigut capaç de veure el profit que pot treure de la marihuana. Una sola planta pot donar fins a 2.000 euros de beneficis a l’any, i el preu de la droga es multiplica a mesura que creua fronteres. Fa dues setmanes la policia catalana va arrestar 25 persones en una operació contra la Bang de Fujian, una organització criminal d’origen xinès que es dedicava a diversos negocis il·lícits, incloent-hi el cultiu i el tràfic de marihuana. Cultivaven el cànnabis de manera industrial en quatre plantacions -els van confiscar 15.000 plantes- i exportaven la droga a la Gran Bretanya i als Països Baixos camuflant-la en escalfadors d’aigua. Havien organitzat les plantacions a interior i tenien plantes en diferens fases de creixement en sales separades, de manera que podien assegurar als distribuïdors una collita cada mes i un flux homogeni de droga.

Segons fonts dels Mossos, aquest any la quantitat de quilos de marihuana confiscada ja supera la de les altres drogues juntes per primera vegada a la història. El clima propici pot ser un dels motius d’aquest auge, però també hi entren la percepció social de droga tova i la baixa penalització que comporta.