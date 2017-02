Un home mata la seva filla llançant-se amb ella per una finestra

“Et feriré on més mal et fa”. Aquestes van ser, segons els testimonis, les paraules que va proferir ahir un home de 27 anys a la seva dona just abans de matar la seva filla d’un any llançant-se amb la menor en braços des d’una finestra de l’Hospital Universitario La Paz, a Madrid. Malgrat la intervenció dels serveis d’emergències i dels metges, tots dos van morir en caure a un pati interior del centre hospitalari des d’uns dotze metres d’altura.

Fonts de la investigació van revelar ahir que l’home tenia antecedents per maltractaments d’una relació sentimental anterior, però no de la d’ara. La mare del nadó va declarar que la relació de parella era bona i que en cap moment s’havia plantejat separar-se, segons va informar l’agència Efe.

Segons les primeres investigacions, els fets es van produir ahir poc abans de les 9 del matí. La parella havia anat a l’hospital a visitar la seva filla, que patia una cardiopatia crònica. El nadó, que havia sigut prematur, acabava de rebre l’alta després d’un període d’ingrés hospitalari a la unitat pediàtrica.

Per motius que encara es desconeixen, els pares van començar a discutir a l’habitació 207, on hi havia la nena. Instants després, segons van sentir alguns treballadors de l’hospital, l’home va avisar la dona del que anava a fer i va saltar per la finestra, que estava a la primera planta però a una altura equivalent a un quart pis.

En caure al buit, pare i filla van patir politraumatismes i van quedar en aturada cardíaca. Van ser atesos per diversos metges del centre, però tots dos van morir després de 45 minuts d’intentar reanimar-los.

El cas està sent investigat, a l’espera de les dades que puguin aportar les forces judicials i policials i els testimonis. Si es confirma que és un crim per violència masclista, seria el primer menor assassinat per aquesta xacra aquest any.

Set casos investigats

Les xifres evidencien que, tristament, el cas d’ahir a Madrid no és aïllat. Des que el 2013 es van començar a recollir estadístiques dels fills de les víctimes que pateixen violència masclista, s’han comptat 15 homicidis de menors a Espanya, una xifra que podria elevar-se fins a 22 si es confirmen els set casos que encara s’estan investigant. Comptant el crim d’ahir, serien tretze els homes que han matat els seus propis fills o els fills de les seves parelles en els últims cinc anys.

Així ho revelen els registres de la web del ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. L’any 2013 va ser especialment tràgic, amb sis menors morts per violència masclista -dos a Andalusia, un a les Canàries, dos a Castella-la Manxa i un altre al País Valencià-. El 2014 van ser quatre els menors víctimes de la violència masclista, dos a Astúries i dos a Madrid, una xifra que es va mantenir l’any següent.

El 2015 es va produir l’únic cas a Catalunya, en què un home va matar a trets la seva dona i els seus dos fills i després es va suïcidar a Castelldefels. Set dies després, a Pontevedra, un pare matava les seves dues filles poc abans d’entregar-les a la seva dona, de qui estava separat.

L’any passat es va confirmar el cas d’un nadó d’un mes i mig que va morir d’un cop al cap a Níjar (Almeria) durant una baralla entre seus pares. Segons les mateixes dades, només en el 20% dels casos hi havia una denúncia prèvia.