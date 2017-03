Un menor mor atropellat en un accident a Argentona

Un menor va morir atropellat diumenge al vespre a la C-60, al seu pas per Argentona (Maresme), segons ha informat el Servei Català de Trànsit, que va rebre l’avís poc després de les 09.15 h. El sinistre es va produir al punt quilomètric 5 en sentit Granollers, on per causes que s'investiguen un turisme va atropellar la víctima quan creuava la via. En l’accident s’hi ha veure implicat, a més, un segon vehicle.

D’altra banda, dues persones més van resultar ferides lleus i van ser traslladades pel Sistema d’Emergències Mèdiques a l’Hospital de Mataró. Fins al lloc de l’accident es van desplaçar 6 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del SEM. Quant a l’afectació viària, la C-60 es va haver de tallar mentre hi treballaven els equips d’emergències i els vehicles es van desviar per la C-1415c.