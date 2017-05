El mercat de Sant Antoni obrirà l’abril del 2018 amb una gran plaça a l'entorn

El nou mercat de Sant Antoni ja té data d’obertura. Ho farà l’abril del 2018, –tot i que ja estarà acabat a finals d’aquest any– juntament amb una plaça d’uns 2.000 metres situada entre la cruïlla dels carrers Comte Borrell i Tamarit. Tal com ha anunciat aquest dimecres la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, tot i que ja està “molt avançat”, el mercat no s’obrirà fins que no s’hagi urbanitzat tot l’entorn.

540x306 Plànol del mercat de Sant Antoni i entorns / AJUNTAMENT DE BARCELONA Plànol del mercat de Sant Antoni i entorns / AJUNTAMENT DE BARCELONA

A banda de la plaça del voltant, una altra de les novetats és que es pacificaran els carrers Comte Borrell (entre Floridablanca i Manso) i Tamarit (entre Comte Urgell i Viladomat). Això vol dir que hi haurà circulació permesa per a bicicletes i vianants i restringida i a baixa velocitat de vehicles per a servei d’accés a les façanes. Pel que fa a la plaça, es farà amb una plataforma única i sense desnivells.

Concretament, hi haurà una franja d’una amplada de quatre metres per a la circulació mixta de cotxes i bicicletes. També hi haurà un espai d’entre cinc i sis metres d’amplada per a espais amb vegetació i àrees d’estada. Urbanitzacions a banda, una altra de les novetats del projecte del mercat és que l’espai inclourà una zona per a “usos ciutadans”. Segons ha apuntat la consellera del districte de l’Eixample, Eulàlia Corbella, aquests espais responen al fet que, durant el procés de participació sobre el mercat, es van plantejar demandes relacionades amb l’ús veïnal del mercat.

Disposaran d’un espai d’uns 700 metres quadrats de dins del mercat que acollirà una aula de cuina comunitària, que disposarà de neveres i rentaplats, entre altres equipaments. També hi haurà un espai per a joves, bucs d’assaig, un espai polivalent i un despatx destinat a entitats. D’aquesta manera –ha assegurat Corbella– es pretén donar resposta a la falta d’espai dels joves al barri. “Es tracta que el mercat sigui un pol econòmic, però també relacional del barri”, ha insistit Corbella.

Un dels trets diferencials de Sant Antoni és el seu mercat dominical. Segons ha informat Ballarín, està previst que quedi cobert per una marquesina. No serà una estructura ininterrompuda al voltant de tot l’edifici, sinó que comptarà amb quatre trams. La marquesina de la vorera del carrer Comte Urgell serà retràctil, de manera que pugui ser descoberta, i a la resta de carrers serà fixa. Segons Ballarín, l’associació de comerciants ha ratificat en assemblea aquest model.