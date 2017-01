Un any més de retard en les obres del pont de Castellbisbal

Fa 10 anys que van començar les obres del pont que ha d’enllaçar l’AP-7 i l’A-2 a Castellbisbal i, en aquests moments, encara no hi ha data perquè s’acabin. Les màquines estan aturades des del desembre i, cosa que és més preocupant, no hi ha un horitzó clar sobre quan es reprendran. El ministeri de Foment està treballant en una tercera modificació del projecte que, segons fonts consultades per l’ARA, encara podria trigar un any a tenir enllestit.

Des que van començar les obres, l’any 2006, hi ha hagut diverses aturades, la més important l’any 2010 fruit de les retallades del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Va ser a partir del 2013 quan la ministra de Foment, Ana Pastor, va anunciar nous fons per reprendre les obres i va fixar el 2015 com a termini per finalitzar-les. Però només cal mirar l’estat dels treballs actuals i veure que, un any més tard, el pont continua sense estar acabat.

Arran d’aquesta última aturada de les obres i de la poca informació que els facilita el ministeri, l’Ajuntament de Castellbisbal ha impulsat un manifest -que avui ha de presentar al ple- per demanar a Foment que reprengui els treballs. Segons l’alcalde, Joan Playà, al manifest “s’hi pot adherir qualsevol persona, administració o empresa” a través de la web de l’Ajuntament. El text també es farà arribar a tots els grups parlamentaris i al govern de la Generalitat. Aquesta petició se suma a la que ja va fer l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en una reunió amb la subdelegació del govern espanyol. En un comunicat, l’alcalde d’aquest municipi, Enric Llorca, va explicar que el ministeri els va traslladar que la raó per paralitzar les obres és que “l’enllaç neix petit i es col·lapsaria sense solucionar els problemes de trànsit que hi ha a la zona”.

Precisament, un dels riscos de la posada en funcionament d’aquesta infraestructura és que es formi un coll d’ampolla en els accessos d’aquest pont que connectarà l’AP-7 i l’A-2.

L’enèsim retoc al projecte

Des que van començar les obres, el ministeri de Foment ha fet dues modificacions del projecte, una el 2011 i una altra el 2013. Un any més tard, va redactar un projecte complementari que s’ha canviat dues vegades i que preveia un pressupost final de més de 15 milions d’euros. El juliol de l’any passat, però, aquest projecte es va anul·lar, tot i que, segons ha pogut saber l’ARA, ja s’havien fet les expropiacions necessàries per tirar endavant aquesta última modificació. El ministeri va explicar llavors que l’objectiu del projecte complementari era solucionar el coll d’ampolla que es podria formar en els accessos i que per això preveia ampliar el nombre de carrils i la seva longitud en les “zones de confluència i bifurcació entre autopistes”.

Ara, les obres estan paralitzades perquè Foment està redactant una nova modificació per al pont. Preguntat per l’ARA, el ministeri no ha volgut donar detalls del projecte en què està treballant i s’ha limitat a dir que ha de permetre “millorar les connexions i la fluïdesa de trànsit” en aquest punt. Fa deu anys, les obres es van pressupostar amb 50 milions d’euros, però la xifra ha pujat amb les últimes modificacions fins a arribar als 76 milions oficials.

El pont de Castellbisbal és una infraestructura d’una gran complexitat, però també sembla que estigui maleïda per les reiterades aturades que ha patit. Són 2,4 quilòmetres que han de connectar l’AP-7 i l’A-2 i haurien de permetre que els vehicles que hi circulin s’estalviïn un trajecte de 12 quilòmetres per carreteres comarcals com la C-1413. El trànsit per aquest tram de carreteres és de 200.000 vehicles diaris. L’alcalde de Castellbisbal, però, nega que amb el futur pont se solucioni la congestió de cotxes que accedeixen des d’aquest punt a l’àrea metropolitana de Barcelona.