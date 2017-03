Alacant acumula la meitat de la pluja d'un any en un sol dia

La borrasca que havia d'afectar Catalunya en aquest inici de setmana va centrar-se finalment al sud-est de la península, on les pluges hi han estat molt abundants durant les últimes hores. Al sud del País Valencià ahir les precipitacions ban superar els 100 l/m2 en molts indrets, i es van acostar als 200 en alguns casos.

Alacant va ser una de les grans ciutats més afectades pel temporal, en tot el dia ah ir hi van caure 137 l/m2, dada que suposa un 45% del total de pluja que hi acostuma a caure en tot l'any. L'aiguat va deixar carrer inundats i va forçar la suspensió de classes avui en quatre centres educatius de la ciutat. Hi ha més dades curioses fetes públiques per l'AEMET que evidencien l'excepcionalitat de l'aiguat a la ciutat d'Alacant: amb dades des de 1934 només hi ha dos dies que hagin acumulat més pluja que ahir a Alacant, i d'entre els 5 dies amb més pluja acumulada aquest se situarà com l'únic que s'ha produït fora dels mesos de setembre i octubre. És excepcional doncs, que un aiguat així hagi aparegut a la primavera, mai abans havien plogut més de 40 l/m2 en un sol dia de març a la ciutat. Fa només tres dies aquest mateix observatori d'Alacant va batre el seu rècord de dia més càlid per un mes de març.

Més enllà d'Alacant, d'entre les quantitats de pluja més abundants acumulades ahir al País Valencià destaquen:

L'Orxa, 183 l/m2

La Vall d'Ebo, 181

La Vall de Gallinera, 175

Bocairent, 161

Ondara, 151

Pego, 145

Xàbia, 144

Barx, 142

Són dades recollides per Avamet, l'Associació valenciana de meteorologia Josep Peinado. L'aire fred que acompanyava la borrasca va fer baixar la neu per sota dels 1000 metres i va deixar alguns gruixos importants a l'interior del País Valencià. El vent va ser l'altre gran actor del temporal, les ratxes van arribar ahir als 100 km/h a Elx, es van situar entre els 70 i 80 km/h en molts indrets.