El nou Atles Internacional de Núvols inclou diverses fotos de l'Observatori Fabra

Avui 23 de març es commemora el dia meteorològic mundial, un cita anual que l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) aprofita per posar de relleu algun aspecte relacionat amb el temps. Enguany el lema és 'Entenent els núvols', un eslògan que té molt a veure amb el fet que l'OMM ha posat en circulació una nova edició de l' Atles Internacional de Núvols, una publicació de referència que no es renovava des de 1987.

Per dur a terme la primera edició de l'Atles en l'era d'internet l'OMM va demanar la col·laboració de fotògrafs i observadors, amb la finalitat de poder millorar les imatges que es tenien de cada tipologia de núvols. Aquest fet que ha permès que l'Observatori Fabra hagi entrat a ser un dels protagonistes de l'obra. Segons l'observador i fotògraf del Fabra, Alfons Puertas, l'Atles inclou com a mínim 6 fotografies fetes des del Tibidabo, amb tipologies de núvols tan diverses com stratus undulatus, cirrus uncinus o altocumulus floccus.

La nova edició de l'atles també inclou algunes categories noves de núvols, com ara els volutus, una mena de núvols enrotllats molt curiosos que apareixen de forma poc habitual a la part baixa de l'atmosfera en condicions de tempesta, són també coneguts pel terme anglès roll cloud. També s'han acceptat com a nous núvols els asperitas, uns núvols ondulats bastant foscos però que no acostumen a provocar mal temps, i s'han inclòs en l'atles els núvols provocats per activitats humanes com ara les traces que deixen els avions en algunes ocasions.

La publicació es pot consultar de forma gratuïta, un cercador ajuda a capbussar-se per totes les múltiples i diferents categories de núvols.