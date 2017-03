Augment moderat, però efímer, del cabal d'alguns rius pirinencs a causa del desgel

Divendres el termòmetre es va disparar fins a tocar els 28ºC a Sort i a la Seu d'Urgell, dijous no es va quedar curt i va superar també els 25ºC a nombroses valls del Pirineu i el Prepirineu. Les temperatures exagerades de les darreres jornades han arribat a implicar rècords de calor a diversos observatoris d'aquest àmbit per un mes de març.

Coincidint amb la presència de la massa més càlida en altura, ahir a l'alta muntanya les temperatures tampoc es van quedar curtes i van assolir valors de fins a 16ºC a l'estació del Meteocat de Cadí Nord (2143 m), 13ºC a Malniu-Meranges, 12ºC a la cota 2500 m de Boí i Taüll o 11ºC a la mateixa cota d'Espot. A la Pica d'Estats -3143 metres- la temperatura màxima va arribar a ser positiva, concretament de 3,3ºC.

El 'pic de calor' excepcional d'aquests darrers dies, combinat amb gruixos de neu molt destacables sobretot per damunt de 1800-2000 m, no ha estat suficient per implicar un desgel sobtat, ni una crescuda dels rius pirinencs gaire rellevant. La principal raó ha estat la seva durada, de tan sols uns pocs dies.

Malgrat tot, l'increment del cabal sí que s'ha notat de forma moderada en alguns rius que formen part de la conca de l'Ebre, afavorit en bona mesura pel fet que la superfície de les seves capçaleres -i per tant la reserva potencial de neu susceptible a fondre's- és molt superior que la dels rius de les conques internes, com el Ter o el Llobregat.

Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Valira al seu pas pel sud del Principat d'Andorra ha passat d'un cabal de 3 metres cúbics per segon dilluns dia 6 de març, a valors de fins a 14 metres cúbics per segon entre dimecres i divendres.

El Segre, al seu pas per la Seu d'Urgell, també va enregistrar un cabal mínim dilluns d'aquesta setmana, amb 19 metres cúbics per segon, però entre dimecres i dijous va arribar a repuntar fins a màxims de 32 m3/segon. Aquest matí el cabal voltava els 27 m3/segon. La mateixa dinàmica també s'ha pogut observar en el cas de la Garona, que ha passat de 2,85 m3/segon dilluns, a 13 m3/segon entre dimecres i ahir.

El Llobregat i el Ter, segons mostren les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, van experimentar una crescuda notable avui fa una setmana, gràcies a les pluges abundants, amb màxims de cabal de fins a 18 metres cúbics per segon en ambdós casos. Des d'aleshores, però, el cabal no ha part de recular, tot i la fusió de la neu a cotes altes. Aquest matí era de 8 m3/segon en el cas del Llobregat al seu pas per Guardiola de Berguedà, o de 13 m3/segon en el cas del riu Ter a Ripoll.

El desgel té les hores comptes: d emà les temperatures començaran a recular de forma notable a l'alta muntanya, i entre la tarda i dilluns s'espera que la neu torni a deixar gruixos importants a tot el Pirineu, d'entre 25 i 50 cm de neu a bona part de la serralada segons els darrers models meteorològics.

Més enllà no s'albira, si més no a deu dies vista, cap nou episodi de temperatures altes ni atípiques per les dates. El desgel primaveral s'haurà d'esperar.