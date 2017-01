Avís de perill per neu a més de 20 comarques de cara a dimecres

Aquest matí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha ampliat ampliat l'avís de situació de perill per neu de cara a dimecres. Si bé ahir eren només tres les comarques alertades del risc de neu, avui ja en són més de 20. Tota la Catalunya Central, bona part del Pirineu i Prepirineu i també totes les comarques de la costa i del prelitoral central formen part ara d'aquest avís d' escala 2 sobre 6, que alerta de la possibilitat que s'acumulin més de dos centímetres de neu a partir dels 500 metres.

Segons el Meteocat les precipitacions es produiran sobretot a la tarda i al vespre, i en alguns casos podrien arribar en forma de ruixats de neu granulada. L'SMC preveu que la cota de neu els 400 metres en general, tot i que puntualment podria baixar per sota d'aquest nivell. Des que va començar l'episodi de fred intens aquest és l'avís per neu que afecta més comarques i amb la cota de neu més baixa.

D'altra banda, el Meteocat manté encara per a avui l' avís de situació de perill per estat de la mar a la Costa Brava, un avís per risc d'onades de més de 2,5 metres que serà vigent fins demà al matí.