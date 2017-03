Avís de perill per neu a 17 comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per neu a 17 comarques. Segons les últimes previsions dels meteoròlegs de la Generalitat aquesta nit la cota podria arribar a baixar fins als 600 metres, tot i que general rondarà al voltant dels 800. L'avís és del nivell més baix: grau 1 sobre 6, més enllà de la cota la nota de l'SMC també alerta que a partir dels 2000 metres els gruixos de neu podrien arribar a superar els 30 centímetres.

Les comarques afectades per l'avís són totes les del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també la Conca de Barberà, el Priorat i el Baix Camp. Arran de la previsió Protecció Civil ha emès una prealerta del pla Neucat, i ha demanat prudència i seguir les evolucions de la previsió meteorològica. També el pla Procicat ha entrat en fase prealerta, davant de la previsió de fort vent.

I és que l'avís per neu no és l'únc emès pel Meteocat de cara a les pròximes hores, també vent i estat de la mar poden generar problemes, tots els avisos són de grau 1 sobre 6, el grau de perill més baix. Les comarques alertades pel fort vent són sobretot les de la costa i prelitoral, tot i que al centre de Catalunya l'avís s'estén fins al Segrià. Igualment totes les franges de perill es concentren bàsicament entre aquesta nit i dissabte a primera hora, només al Pirineu la vigència de l'avís per neu s'allarga fins dissabte al vespre.