Avís de perill per neu a vuit comarques

El Meteocat ha desactivat ja tots els avisos de situació meteorològica de perill per fred, però n'ha activat diversos per neu, vent i estat de la mar de cara als pròxims dies. Els avisos per neu es concentren als extrems del país i alerten de la possibilitat que es puguin acumular més de 5 centímetres a partir dels 700 metres. L'avís està actiu per a la tarda i vespre d'aquest dijous a la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre, i de cara a divendres són l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, la Selva i Osona les comarques alertades. L'avís per neu és del grau més baix, 1 sobre 6. Segons el Meteocat la nit de dijous a divendres podria arribar a nevar fins als 400 metres, però amb el pas de les hores la cota de neu s'enfilarà fins als 900.

Més enllà de la neu, el vent i l'estat de la mar acumulen la resta d'avisos, sobretot a les comarques de la costa. De tots els perills el més alt és el relacionat amb l'estat de la mar, ja que per a dissabte els meteoròlegs de l'SMC preveuen onades que puguin superar els 4 metres a tota la costa catalana.