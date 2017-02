Avui és la Candelera, s'allargarà l'hivern?

Quan arriba la Candelera és tradició preguntar-se si l'hivern va per llarg o si no durarà gaire, diu la dita que Si la Candelera riu, el fred és viu i en canvi Si la Candelera plora, el fred és fora. Avui, com passa molt anys, ens espera un dia mig ennuvolat que no deixarà gaire clares les coses, però més enllà de la tradició, què diuen els mapes del temps a llarg termini sobre el febrer i la resta de l'hivern?

Els models de pronòstic mensual i estacional de l'agència nord-americana NOAA dibuixen un febrer marcat pel que en meteorologia en solem dir circulació atmosfèrica zonal. Això es tradueix a la pràctica en un temps canviant, marcat pel pas de molts sistemes de frontals que al Mediterrani hi deixen poca pluja. També la circulació zonal és símptoma de ventades de ponent, garbí o mestral. Un exemple molt clar de tot això és el que ens espera els quatre dies vinents.

Si es compleix aquest escenari les opcions que arribin més entrades importants d'aire fred són molt baixes, i cal esperar per tant una tram final de l'hivern amb temperatures per sobre de la normalitat. Aquest pronòstic de la NOAA coincideix bé amb el que fa l' Agència Estatal de Meteorologia a partir de diferents models, segons l'AEMET al nord-oest de la península hi ha una probabilitat del 50% que el trimestre febrer, març i abril sigui més càlid del normal, i només un 20% que sigui més fred del normal. Al sud-est de la península aquest pronòstic encara s'hi entreveu més clar: 60% que sigui més càlid, contra només 10% que sigui més fred. A gairebé tot Europa s'hi esperen temperatures per sobre de les normals durant el febrer.

Pel què fa a precipitacions aquest tipus de circulació atmosfèrica facilitat que plogui amb ganes a l'oest de la península, però en canvi els fronts acostumen a arribar desgastats al Mediterrani. Tot i així, tant la NOAA com l'AEMET no dibuixen un febrer sec, sinó més aviat amb precipitacions normals, o fins i tot per sobre de les normals al Pirineu i Prepirineu occidentals. És probable també que el febrer sigui un mes amb força episodis de vent moderat i alguns de vent fort.