La boira s'empassa la costa central

Els primers bancs de boira primaverals ja han començat a aparèixer aquest matí a la costa central, tant a Barcelona com al tram final del Llobregat la boira ha aparegut arran de mar, ha penetrat uns metres terra endins i ha provocat una baixada sobtada de la temperatura i una pujada de la humitat. La boira està reduint la visibilitat també a l' aeroport del Prat, on a dos quarts d'una de migdia no s'hi veia més enllà dels 500 metres. S'ha format de manera bastant extensa sobre el mar, just davant de Barcelona, i tot i que de moment és un banc força local, cal esperar que durant la tarda d'avui i també demà la mala visibilitat afecti altres sectors prop de mar.

Les boires marítimes són un fenomen típic de la primavera, apareixen quan xoca una massa d'aire força càlid amb un mar encara bastant fred. Aquests dies la massa d'aire càlid, que ha disparat les temperatures fins als 25 graus en algun cas, s'ha trobat amb un mar que ronda els 13-14 graus. El contrast tèrmic provoca la condensació sobre el mar i, si el vent hi ajuda, la mala visibilitat pot arribar a penetrar puntualment la costa.

A diferència de les boires que es formen a l'interior, les boires marítimes no són un fenomen típic de primera hora, sinó que acostumen a aparèixer amb intermitències durant diferents moments del dia a causa, sobretot, del seu desplaçament. Demà es podria repetir el fenomen, però a partir de diumenge entrarà una massa d'aire més fred que canviarà totalment el decorat.