Bons auguris per als sembrats de secà

Els cereals de secà depenen directament de la meteorologia, quelcom que els fa especialment vulnerables quan no presenta el comportament habitual, un fet recurrent al nostre clima mediterrani, immers, a banda, en el context d'escalfament global.

Ara fa un parell d'anys la manca de pluges i una onada de calor molt prematura durant el mes de maig van malmetre bona part de la collita de cereal de secà de la plana de Lleida. La greu sequera de l'hivern passat feia témer novament el pitjor però, finalment, les pluges primaverals van capgirar la situació i van afavorir els sembrats.

Com evolucionen enguany els cultius de secà de les comarques de Lleida?

Ramon Augé, coordinador comarcal de la Segarra d'Unió de Pagesos de Catalunya, destaca que "de moment el cereal evoluciona molt bé". Detalla que, després d'un estiu sec, la pluja de la tardor va afavorir-ne la germinació, malgrat que en el cas de la colza les pluges van arribar massa tard.

L'hivern a Ponent va anar acompanyat de molts dies de boira, sobretot durant el mes de desembre. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia fou el de menys hores de sol des del 1942 a la capital del Segrià.

L'especialista d'Unió de Pagesos explica -relatiu a la boira- que el fred i la humitat van anar bé per als cereals, la colza i els pèsols, per bé no va ploure gaire durant la tardor i l'hivern i no hi havia gaire reserva hídrica al sòl".

Posteriorment, les elevades temperatures del mes de març, un dels més càlids dels darrers anys, van fer avançar el cicle vital de les plantes. Augé explica que " fins i tot va fer espigar de forma precoç certes varietats d'ordi".

La bonança del mes de març va quedar estroncada per una nevada tardana que agafar a bona part de les comarques interiors de Lleida. La imatge d'espigues sota la neu fou "quelcom gairebé insòlit" - explica- i, sortosament, la fosa de la neu manca de glaçades a posteriori van evitar danys, permetent que el cereals es tornessin a aixecar i assolissin l'aspecte pràcticament idoni que mantenen aquests dies.

Actualment els camps que es veuen millor, segons l'expert, són els de varietats d'ordi que s'avancen una mica més en el cicle, malgrat que la resta de cereals, -més endarrerits- també presenten bon aspecte. La colza ja es troba en plena floració.

L'estat sanitari en conjunt també és bo, possiblement gràcies a les baixes temperatures de l'hivern. A partir d'ara convé estar pendents de la elevada humitat, ja que podria afavorir els fongs en cultius com el blat, l'ordi i la civada.

Què hauria de passar meteorològicament d'ara en endavant per tal de garantir una bona collita?

Per tal de garantir una collita òptima convé que a partir d'ara no faci gaire calor. Els dies assolellats i el vent són favorables, permeten que el cereal grani bé i que es mantingui en un bon estat sanitari.

La pluja també és necessària, malgrat que ja no cal que caigui de forma abundant, sinó només per anar refrescant el sòl, ja que les capes més profundes mantenen la humitat.