Calendari astronòmic del febrer: els fenòmens que no us heu de perdre

La Lluna de febrer

La Lluna està actualment en quart creixent i arribarà a la plenitud el dissabte 11 de febrer a la 1.32 h. El millor moment per fotografiar la lluna plena serà, per tant, la nit de divendres a dissabte. La podrem contemplar des que surti per l'horitzó divendres a les 17.58 h fins que es pongui, l'endemà, a les 8.01 h.

El dia 18 de febrer la Lluna estarà en quart minvant i s'espera lluna nova el 26 de febrer.

La nit del dia 10 a l'11 de febrer hi haurà un eclipsi penombrós de lluna.

Allargament del dia

Les tardes s'allarguen des de mitjans de desembre. Des d'aleshores ja ho han fet 46 minuts a la posta. El sol també surt més d'hora des de principis de gener: avui ho ha fet pels volts de les 8.00 h, una mica més d'un quart d'hora abans que ara fa un mes.

Des del solstici d'hivern –el dia més curt de l'any– hem guanyat a l'entorn d'una hora de llum. El 28 de febrer tindrem 11 hores i 13 minuts de llum solar, aproximadament dues hores més que el 21 de desembre. Aquell dia veurem el sol despuntar per l'horitzó a les 7.27 h i pondre's a les 18.41 h.

El cel del mes de febrer

Venus, el planeta més brillant del Sistema Solar, continuarà destacant a primeres hores de la nit just després de la posta de sol, baix a l'horitzó, i mirant cap al sud-oest. La seva gran brillantor de ben segur que no ens passarà desapercebuda.

Per damunt de Venus, i relativament a prop, podem contemplar Mart, també a primeres hores de la nit. A diferència del que passava al bell mig de l'estiu, quan lluïa amb energia i era fàcilment identificable, ara convé fixar-s'hi bé, ja que pot passar desapercebut. El dia 28 de febrer, al capvespre, la Lluna, Mart i Venus formaran un triangle força curiós.

Júpiter surt a llevant pels volts de la mitjanit. A finals de mes ho farà poc després de les 22.00 h. De matinada aquest planeta destaca en el cel nocturn, alt respecte a l'horitzó i mirant cap al sud-oest. Es pot observar desfilar de parella amb l'estel Spica.

El dia 15 de febrer Júpiter i la Lluna transitaran molt pròxims, i serà un bon dia per identificar-los.

Saturn es podrà veure, baix a l'horitzó de l'est, només pels volts de la matinada i molt pròxim a l'estrella Antares. Mercuri gairebé no serà visible aquest mes.

Meteors

El febrer és poc generós en aquest aspecte. Cal destacar les Alfa Centauri (102 ACE), una pluja d'estels de l'hemisferi sud que produeix objectes molt brillants amb un màxim durant la nit del 7 al 8 de febrer. Es recomana d'observar-la abans de l'alba.