Calendari astronòmic del juny: els fenòmens que encara podem veure

La Lluna més distant

Ahir destacàvem que la Lluna està actualment a la màxima distància respecte de la Terra, és a dir, a l'apogeu. Va ser totalment plena aquest divendres a les 15.00 h i encara es pot contemplar força completa. Els qui no l'hagin vist tindran una nova oportunitat per fer-ho tant la nit de dissabte a diumenge com la de diumenge a dilluns.

El dia 17 de juny veurem la Lluna en quart minvant, el 24 de juny hi haurà lluna nova i fins al 9 de juliol no la tornarem a veure totalment plena.

Solstici d'estiu

Enguany la nova estació entrarà exactament a les 06.24 h del dia 21 de juny. Aquesta jornada tindrà 15 hores i 10 minuts de llum solar, sis hores més que el dia en què vam entrar a l'hivern. Al migdia projectarem l'ombra més curta de tot l'any a causa de l'altura del sol, que farà un angle de 72 ºC amb l'horitzontal a la latitud de Barcelona.

Escurçament del dia

El dia del solstici serà quan tindrem la nit més curta i el dia més llarg de tot l'any. El sol sortirà per l'horitzó a les 06.18 h i es pondrà a les 21.28 h. A partir d'aquesta jornada el dia començarà a escurçar-se.

Cal recordar que des d'aquesta setmana les matinades pràcticament ja no s'escurcen, i que serà a partir del 18 de juny que el sol començarà a sortir uns segons més tard de bon matí. Aquest fet, però, es compensarà a la posta, i això farà que el dia continuï allargant-se de forma neta fins al solstici, la jornada amb més hores de llum de tot l'any.

El cel del mes de juny

Júpiter continuarà il·luminant les nits d'aquest mes, el veurem en fer-se fosc cap al sud, força alt respecte a l'horitzó i a prop de l'estel Spica. Ens acompanyarà durant la primera meitat de la nit.

Mart pràcticament ja no es fa visible aquests dies, només durant uns pocs minuts al crepuscle i molt baix a l'horitzó, però Saturn, en canvi, continuarà ben present durant tota la nit. Per identificar-lo convé mirar cap al sud-est quan es fa fosc i buscar-lo a prop de l'estel Antares.

Venus també és un planeta fàcilment identificable durant el mes de juny, per bé que només és a l'abast dels més matiners, ja que apareix a llevant poc abans de l'alba. El dia 21 de juny la Lluna s'observarà al seu costat, la qual cosa farà que sigui un bon moment per identificar-lo.

Meteors

Boòtids de Juny (JBO). Aquesta pluja d'estels es 'mostrarà activa' del 22 de juny al 2 de juliol, amb el seu màxim el dia 27 de juny. Està associada al cometa 7P/Pons-Winnecke.