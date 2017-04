Calendari astronòmic de l'abril: els fenòmens que no us heu de perdre

La Lluna d'abril

La Lluna serà totalment plena en breu. Aquest dissabte il·luminarà el 92% de la seva superfície i dimarts 11 d'abril a les 8.08 h serà totalment plena, per bé que en aquell moment ja s'haurà post per l'oest. El moment per tal d'observar-la amb tota la seva plenitud serà, per tant, durant la nit i la matinada de dimarts, abans que s'amagui a les 7.40 h del matí.

El dia 19 d'abril es trobarà en quart minvant i s'espera Lluna nova el dia 26 d'abril.

Allargament dels dies

Diumenge el sol sortirà per l'horitzó de llevant exactament a les 7.21 h i es pondrà a les 20.25 h, gaudirem de 13 h i 4 minuts de llum solar. Els dies continuaran guanyant a l'entorn de dos minuts i mig de llum cada dia un fet que implicarà que, el darrer dia del mes tinguem pràcticament 14 hores de llum entre la sortida, a les 6.49 del matí, i la posta a les 20.47 del vespre. Respecte el dia del solstici d'hivern (21 de desembre) ja haurem guanyat gairebé 5 hores de llum. Els sol sortirà per l'est-nord-est (69º) i es pondrà per l'oest-nord-oest (291º) el darrer dia del mes.

El cel del mes d'abril

Júpiter ens acompanyarà durant tota la nit, des de la posta de sol, que el veurem emergir per l'horitzó de llevant, fins a la marinada que s'amagarà per ponent. El continuarem veient desfilar per damunt, i relativament pròxim, de l'estel Spica. La nit de dilluns 10 a dimarts 11 d'abril la Lluna plena formarà un trio amb Júpiter i Spica, serà un bon moment per tal d'identificar-los.

El planeta Saturn també es veurà aparèixer unes hores més tard que Júpiter per l'est i es farà visible, per tant, durant la segona meitat de la nit.

Venus es podrà observar tan sols a darrera hora de la nit, abans de l'alba, cap a l'est. A primeres hores de la nit, i mirant cap a ponent, es podrà arribar a albirar Mart. El planeta Mercuri gairebé no s'arribarà a visualitzar aquest mes, tan sols durant uns minuts al capvespre, molt baix a l'horitzó.

Meteors

Aquest mes es podrà contemplar la pluja d'estels de les Lírides entre els dies 16 i 25 d'abril. El màxim es preveu pel dia 22 d'abril.