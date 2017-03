Calendari astronòmic del març: els fenòmens que no us heu de perdre

La Lluna de març

La Lluna demà es trobarà en quart creixent i assolirà la plenitud diumenge 12 de març a les 15.53 h. El millor moment per fotografiar-la seran tant la nit de dissabte 11 a diumenge 12, com la següent. Aquell diumenge de març sortirà per l'horitzó a les 18.55 h i es pondrà, l'endemà, a les 07.39 h.

El dia 20 de març es trobarà en quart minvant i s'espera Lluna nova el dia 28 de març.

Allargament dels dies i canvi horari

Aquest diumenge el sol sortirà a les 7.19 h per l'horitzó i es pondrà a les 18.46 h. Gaudirem d'11 h i 27 minuts de llum solar, dues hores i disset minuts més que el dia del solstici d'hivern.

Aquest mes els dies guanyaran aproximadament 2 minuts i 45 segons de llum cada dia, el 31 de març hi haurà 12 hores i 39 minuts de llum entre la sortida i la posta de sol.

Diumenge 26 de març es produirà el canvi horari per tal de recuperar l'horari d'estiu. A les dues de la nit caldrà avançar una hora els rellotges.

Equinocci de primavera

La primavera climàtica es va iniciar el dia 1 de març, l'astronòmica ho farà enguany el 20 de març a les 11.28 h. Ens acompanyarà al llarg de 92 dies i 18 hores.

L'equinocci correspon al moment en el qual el sol passa l'equador celeste. En realitat, l'equinocci correspon a un instant de temps que succeeix en una hora concreta, el moment en el qual l'equador queda totalment exposat als rajos solars, on hi fan un angle de 90º. Podríem dir que la Terra no "s'inclina" en aquest moment ni cap a l'hemisferi nord ni cap a l'hemisferi sud.

El dia de l'equinocci, el sol fa un angle de 90º al migdia a l'equador, però a Barcelona aquest angle és de 49º. Cal recordar que el dia del solstici d'hivern els rajos arriben especialment inclinats, amb un angle de tan sols 25º al migdia a la capital catalana, mentre que pel solstici d'estiu aquest angle arriba a ser de fins a 72º.

El cel del mes de març

La lluentor de Venus -el planeta més brillant del sistema solar- ens acompanyat durant els mesos hivernals al capvespre. Aquest mes es trobarà cada cop més baix a l'horitzó de ponent - tot apropant-se al sol-, és per aquest motiu que només el podrem veure clarament uns quants dies més després de la posta.

Mart encara serà visible també a ponent durant les primeres hores de la nit, malgrat que, igual que Venus, es veurà cada cop més baix a l'horitzó.

Mercuri es podrà contemplar, molt baix a l'horitzó de ponent, poc després de la posta de sol. Serà una mica més visible a finals de mes pel fet d'anar guanyant altura i separant-se del sol.

Júpiter, el segon planeta més visible del cel nocturn, es podrà continuar contemplant al llarg de gairebé tota la nit, evolucionant de llevant a ponent, a la constel·lació de Verge, encara relativament pròxim a l'estel Spica.

Saturn es podrà visualitzar, baix a l'horitzó de llevant, de matinada. La nit del 19 al 20 de març es tornarà a situar al costat de la Lluna, tal i com ja va passar el mes de febrer, i tornarem a tenir una bona oportunitat per identificar-lo.