Cinc coses que has de saber sobre l'hivern que comença

Avui a les 11.44 h s'ha produït el solstici d'hivern, punt d'inici oficial de la nova estació que durarà fins a les 11.30 h del 20 de març de l'any vinent. Us expliquem 5 fets o previsions a tenir en compte durant l'estació:

Poques opcions d'hivern fred

Les prediccions de l'agència nord-americana NOAA fan pensar en un hivern més càlid del que tocaria a bona part d'Europa, tot i que precisament a la península Ibèrica és on menys destacable pot ser aquesta anormalitat. Aquestes anomalies serien més clares al febrer i març que no al gener. També les previsions que publica l'Agència Espanyola de Meteorologia van en aquest sentit. Segons l'AEMET hi ha una probabilitat del 50% que l'hivern sigui més càlid del normal, i només un 20% d'opcions que sigui més fred del que tocaria.

651x405 Anomalies de temperatura previstes pel gener / NOAA Anomalies de temperatura previstes pel gener / NOAA

Més pluges durant el gener

L'AEMET considera que el més probable és que l'hivern sigui més humit del que tocaria (40% de probabilitat), una previsió que coincideix també amb les últimes actualitzacions dels models de la NOAA de cara al gener. Els mapes d'aquesta agència americana dibuixen un panorama sec a bona part d'Europa però amb més pluges del normal al Mediterrani.

651x410 Anomalies de precipitació previstes pel gener / NOAA Anomalies de precipitació previstes pel gener / NOAA

Eclipsi de lluna

Un dels fets més destacables de l'hivern astronòmic serà l'eclipsi lunar de penombra que es podrà veure la nit del 10 a l'11 de febrer. El disc lunar no arribarà a quedar tapat en cap moment, però la lluna quedarà completament en la zona de penombra, un fet poc habitual i que farà que s'enfosqueixi clarament.

El sol estarà més a prop



Les estacions no tenen res a veure amb la proximitat del sol, sinó amb la inclinació amb què la Terra gira al voltant del sol. De fet, el moment anual de màxima proximitat entre el Sol i la Terra es produirà el 4 de gener; és el periheli, un moment en què la Terra arribarà a estar uns 5 milions de quilòmetres més a prop del sol que en el moment de màxima llunyania, que serà el 3 de juliol.

Planetes

L'hivern començarà amb Júpiter i la Lluna ben a prop l'un de l'altre. Tant dijous com divendres, abans que surti el sol se'ls podrà veure entre l'est i el sud. Durant l'estació, de matinada Saturn també serà visible, i al vespre també Venus, Mart i, en menor mesura, Urà. Entre el 31 i de gener i l'1 de febrer hi haurà una conjunció entre Mart, Venus i la Lluna.