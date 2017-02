Clara millora de les reserves d'aigua als embassaments

Ara fa encara no tres mesos que ens fèiem ressò de l'estat dels embassaments catalans, força més buits del que seria habitual. El 4 de desembre els pantans de les conques internes de Catalunya es trobaven tan sols al 57% de capacitat, tretze punts per sota la mitjana dels darrers deu anys per aquelles dates.

Un hivern generós pel que fa a precipitacions a les capçaleres dels rius -bé sigui en forma sòlida o líquida- ha fet millorar de forma evident aquestes dades. A dia d'avui, segons les dades de l 'Agència Catalana de l'Aigua, els embassaments de les conques internes es troben al 72% de capacitat, un valor entorn la mitjana dels darrers 5 anys per aquestes dates, i un 2% per sobre la dels darrers 10 anys.

També gaudeixen de bona salut els pantans de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. D'entre els de major capacitat cal destacar que actualment Riba-roja es troba al 97,5 %, Camarasa al 83%, Rialb al 74%, Canelles al 57% o Talarn al 45% de capacitat.

Les perspectives són bones de cara al futur, tant pel fet que la primavera sol ser una de les estacions més plujoses de l'any al Pirineu i a Ponent, com perquè encara no s'ha produït la fusió de la neu.

Aspecte del Puigllançada (Berguedà), dissabte / MANEL CASCANTE

Bones reserves de neu

Partint de les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ara fa una setmana la neu acumulada a les parts altes de les conques de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, la Valira, el Segre i la Garona suposava una reserva total de 899 hectòmetres cúbics d'aigua equivalent, un registre superior al promig dels darrers 5 anys per aquesta època –que seria de 605 hectòmetres cúbics–, i clarament superior al d'ara fa un any, que era de 513.

Les dades d'estacions meteorològiques puntuals que mesuren el gruix de neu del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen gruixos que, en conjunt, es troben clarament per damunt de l'habitual. Curiosament, enguany, l'estació de la Bonaigua és l'única que acumula menys gruix de neu del que seria normal per les dates. En aquest sector de la Vall d'Aran s'hi mesuren aquests dies uns 140 cm de neu, uns 40 cm per sota de la mitjana.

Les previsions a curt i mitjà termini anuncien que de cara a dimarts podrà tornar a nevar a cotes mitjanes i altes del Pirineu de forma feble. Dissabte, coincidint amb el pas d'una pertorbació activa, les nevades podrien tornar a ser relativament abundants a bona part de la serralada.