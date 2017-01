Comencem un gener que pot ser més fred del normal

El mes de gener és el més fred de l'any a casa nostra. Les nits encara són llargues, i l'interior del continent europeu s'ha anat refredant al llarg del desembre. Si les peces es col·loquen com toca, l'entrada de vent del nord fa arribar l'aire fred a latituds més baixes. Com ja sabem, però, no tots els geners són iguals. Sense anar gaire lluny, ara fa tot just un any vam viure'n un que va ser molt poc fred. Com es comportarà el gener del 2017?

Els models estacionals de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dibuixen un escenari dominat per un anticicló situat al centre i nord d'Europa. Això implicaria un flux constant de vent del nord-est que faria baixar la temperatura a gran part del continent. L'anomalia se situaria al voltant de –0,5 ºC. Per tant, el fred podria ser ben viu durant les pròximes quatre setmanes.

Aquesta mateixa situació faria que les precipitacions no diferissin gaire respecte a les habituals per al primer mes de l'any. Cal recordar que el gener sol ser força sec, amb una precipitació mitjana de 25 a 50 mm en general, amb màxims de més de 70 mm al voltant del Montseny i a punts del Pirineu, segons l'Atles Climàtic de Catalunya. Per tant, parlaríem de quantitats no gaire destacables, si fem cas d'aquest pronòstic.

Com sempre que comentem la jugada del mes, parlem en condicional. Aquests mapes tan sols són orientatius. El que sembla segur és que la primera setmana de l'any vindrà marcada pel sol i un ambient normal per l'època. De pluges, nevades i entrades d'aire fred, de moment, no se'n veuen. Caldrà esperar a passat Reis.