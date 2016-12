Dies de forta inversió tèrmica

El potent anticicló que fa dies que afecta Catalunya va associat a temps estable i manca de ventilació, un fet que afavoreix moviments descendents d'aire i que l'aire fred –més dens i pesant– es vagi dipositant a les zones més baixes de les valls i fondalades, cosa que afavoreix la condensació i la formació de boira en alguns sectors. Aquest fenomen, associat generalment a les altes pressions, es coneix amb el nom d'inversió tèrmica.

La inversió tèrmica implica una anomalia de temperatura –més alta a més altitud–, però també implica registres d'humitat extraordinàriament baixos a l'alta muntanya, en alguns casos inferiors al 5%.

Aquest dijous, 29 de desembre, aquest fenomen va arribar a ser gairebé exagerat, amb diferències molt notables en funció de l'altura. Cal destacar, en aquest sentit, la mínima enregistrada de matinada per l'estació de l'SMC del Zoo de Barcelona, de 3,4 ºC, un registre unes dècimes més baix que el que va marcar l'estació situada al cim de la Tosa d'Alp, a cavall entre el Berguedà i la Cerdanya, a 2.500 m d'altitud. Cal fer notar també que la humitat relativa va arribar a ser només de l'1% al cim d'aquesta muntanya.

Una altra dada curiosa va ser que dijous va arribar a fer més fred a la ciutat de Girona, on la temperatura mínima va arribar a marcar –4,6 ºC, que no pas al cim de la Pica d'Estats, a 3.143 m, on es va enregistrar un valor de –3,3 ºC. Al santuari de Queralt (1.167 m) o a la cota 900 de Montserrat, el termòmetre no va davallar dels 11 ºC al llarg de la nit i la matinada.

Aquest dissabte la inversió tèrmica continua present, per bé que s'ha moderat lleugerament a causa de l'entrada d'aire més fred en altura. D'aquesta matinada cal destacar els –11 ºC enregistrats al fons de la cubeta d'Esterri (900 m), un valor que contrasta amb els 2,1 ºC del port de la Bonaigua (2.072 m). Al sostre del país, a la Pica d'Estats, aquesta nit la mínima ha davallat fins als –7,2 ºC.

El pas d'un front poc efectiu de cara a dimarts i l'entrada de vents de tramuntana i mestral entre dimecres i dijous continuaran fent minvar la inversió tèrmica, tot i que es preveu que l'anticicló ens torni a visitar abans de Reis. El vent de mestral podrà ajudar a dissipar també, per fi, la boira de Ponent i de la vall de l'Ebre.