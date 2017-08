Els Estats Units, en alerta pel primer gran huracà des del 2005

La temporada de borrasques tropicals arriba al seu moment àlgid a l'hemisferi nord, un fet que s'està notant tant al Pacífic com a l'Atlàntic. La pertorbació tropical 'Harvey', que fa dies que s'arrossega pel golf de Mèxic, s'ha reactivat sobtadament durant les últimes hores, i es preveu que demà afecti Texas sent un huracà de categoria 3 sobre 5 en l'escala de Saffir-Simpson. Si es confirma la previsió, serà el primer cop des de la tardor del 2005 que un gran huracà (de categoria 3 o superior) afecta la superfície dels Estats Units. Precisament el 2005 va ser l'any en què el 'Katrina' va provocar greus danys a Nova Orleans, però aquell any hi va haver altres grans huracans a la zona, l'últim dels quals va ser el 'Wilma'.

Si bé habitualment els huracans donen un marge de temps de diversos dies per preveure'n l'embat, el desenvolupament de 'Harvey' ha sigut estrany, i tot just durant les últimes hores s'ha pogut entreveure que els danys que pot ocasionar poden arribar a ser greus. En moltes regions costaneres de Texas es preveu que els vents ja puguin ser molt forts durant el matí de divendres, amb ràfegues que a última hora podrien arribar fins als 180 km/h de manera sostinguda. Tot i que els Estats Units van rebre grans huracans el 2005, la zona que es preveu més afectada pel 'Harvey' no n'ha vist cap d'important des del 1999.

#Harvey is now a #hurricane w/80-mph winds. A special advisory is coming by 1p CDT to update the intensity forecast https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8tSkzNziqV — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 24, 2017

Una de les grans preocupacions sobre el 'Harvey' és la quantitat de pluja que pugui arribar a deixar; un cop la borrasca entri a Texas, les previsions fan pensar que s'hi quedarà durant força hores, un fet que pot portar a acumulacions de pluja de fins a 400 mm a la zona. Més enllà de la pluja i el fort vent s'esperen pujades del nivell del mar de fins a 3 metres en alguns casos.

16 morts pel tifó 'Hato'

Mentrestant, al Pacífic, el tifó 'Hato' ha provocat fins a 16 víctimes mortals i centenars de ferits des de dimarts al sud de la Xina i especialment a Macau, segons informa l'agència Efe. El tifó va arribar a ser de categoria 2 segons l'escala de Saffir-Simpson aquest dimecres, i va arribar a bufar amb vents sostinguts de més de 150 km/h. El vent, les onades i les acumulacions d'aigua van comportar que a Hong Kong s'activés l'alerta màxima per tifó, un fet que no passava des de feia 5 anys. A Macau fonts oficials han explicat que aquest tifó ha sigut el més greu que ha afectat la zona en els últims 53 anys.

A hores d'ara aquest tifó ja no és més que una borrasca convencional, però al Pacífic es van formant noves pertorbacions tropicals importants, una de les quals podria tornar a afectar la zona en un termini de només tres dies.