Fins a 5 tornados i 36 mànegues s'han vist a Catalunya al llarg del 2016

L’any 2016 ha estat sec, en general, tal i com va ho vam explicar fa uns dies. Però això no ha estat un impediment perquè durant el final de l’estiu i tota la tardor haguem tingut tempestes localment fortes i acompanyades de fenòmens de temps advers. Dins la família de la meteorologia adversa hi ha des de les pedregades fins a les inundacions sobtades i els fiblons. I precisament aquest últim tipus de fenòmens, les mànegues i els tornados, han estat notícia a Catalunya.

Segons el recull que hi ha disponible a la pàgina web “ Els tornados a Catalunya”, durant l’any 2016 hi ha hagut un total de 5 fiblons terrestres a Catalunya. Caldria recular fins al 2008 per trobar una temporada més activa que la passada. Val a dir que, per sort, tots ells han estat de categoria EF0 o EF1 segons l’escala de Fujita millorada (que va d'EF a EF5), és a dir, que el vent associat als tornados no ha arribat als 180 km/h. Per tant, les destrosses que han ocasionat no han estat molt significatives. Els dos dels que se n’ha parlat més han estat el que hi va haver a Sitges a finals de febrer i el que hi va haver a Llinars del Vallès a mitjans d’octubre.

Però el més destacable ha estat, sense cap mena de dubte, l’elevat nombre de mànegues que s’han comptat davant del litoral català. Si bé la mitjana anual de fiblons marítims a Catalunya és de 12, durant l’any 2016 n’hi ha hagut un total de 36. Això ha estat a causa dels diversos episodis en els que s’han format diversos fiblons, el que en anglès es coneix com a “tornado outbreak”. Cal destacar tongades com la dels dies 13 i 14 d’octubre i la dels dies 26 i 27 de novembre.

Els 41 fenòmens tornàdics registrats aquest any passat sobrepassen els anys 2005 i 2006, dues temporades que van ser molt actives. Durant aquelles tardors hi va haver diversos episodis de tornados que van arribar a causar destrosses milionàries al Baix Llobregat.

Malgrat ser l’any amb més fenòmens tornàdics des de, com a mínim, l’any 2000, aquest pic no es pot atribuir directament al canvi climàtic. Les bases de dades existents no només a Catalunya, si no arreu del món, no són del tot homogènies. S’ha de tenir en compte que durant els últims anys és molt més senzill tenir dades i fotografies d’aquests fenòmens meteorològics que són tan locals i duren tan poca estona. Gràcies als mitjans de comunicació, els mòbils amb càmera fotogràfica i les xarxes socials poques vegades acaben passant desapercebuts. Anys enrere, en canvi, era més complicat tenir-ne coneixement, sobretot de les mànegues i d’aquells tornados més febles.