Hi ha molta més neu de l'habitual al Prepirineu i al Pirineu oriental

En el que portem d'hivern hem tingut diverses situacions de llevant. Això ha fet que s'hagin acumulat quantitats importants de precipitació a bona part del Prepirineu oriental i del Prepirineu que, en situacions de nord, solen quedar al marge de les nevades. Aquesta és la raó per la qual les reserves d'aigua en forma de neu són tan destacables a les capçaleres del Ter i el Llobregat per sobre dels 2000 metres.

Els prop de 80 centímetres que hi ha acumulats a l'estació nivometeorològica de Malniu suposen més del doble de la quantitat que hi ha, de mitjana, a aquest punt del Pirineu. Altres indrets com Núria (al voltant de 70 centímetres) o el vessant nord de la serra del Cadí (110 centímetres) també registren gruixos força més importants de l'habitual.

A la resta de la serralada també hi ha un bon gruix de neu que, quan arribi el desglaç, serà aigua que anirà a parar als rius i als embassaments. Tot i això no són valors excepcionals, sinó que es troben lleugerament per sobre de la mitjana. És el cas de la zona més alta de Boí (100 centímetres) o a la cota 2266 de la Bonaigua (160 centímetres).

Ara bé, segons informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, les ventades que hi ha hagut aquestes últimes setmanes han fet que hi hagi sobreacumulacions de neu. A més, els altibaixos de temperatura han desestabilitzat el mantell. És per aquest motiu que hi ha risc moderat d'allaus a tot el Pirineu, de fins a nivell 3/5 fora de les zones controlades.

Durant el cap de setmana i, en especial de cara a dilluns, s'esperen noves precipitacions que seran en forma de neu per sobre dels 1400 a 1800 metres d'altitud. Per sobre d'aquestes cotes es poden acumular més de 30 cm de neu nova.