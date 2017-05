Jornada de sol i de calor moderada

La jornada d'avui vindrà marcada per la tranquil·litat. En general el cel es mantindrà força net de núvols. Ara bé, durant la tarda creixeran algunes nuvolades cap a l'interior de les comarques de Girona, així com a la resta del Pirineu i cap a l'interior de Castelló. En general no deixaran pluges, tot i que és probable que s'acabin escapant quatre gotes mal comptades a l'entorn del Ripollès. Ja a última hora es formaran alguns núvols baixos a la meitat sud del litoral.

Com que, a diferència de la nit passada, hem tingut el cel serè, en general la temperatura ha pogut baixar entre 1 i 6 graus. Tot i la refrescada, durant les hores centrals del dia el termòmetre s'enfilarà i de valent. S'arribarà a valors més alts que els d'ahir a bona part del país tret de la zona del litoral, on baixarà una mica. Per tant, avui a la costa no es repetiran els 28ºC que es van registrar ahir a Barcelona o els 27ºC de Tarragona. Al pla de Lleida, on més calor farà, s'assoliran els 26 a 28ºC, mentre que a la resta la màxima se situarà entre els 21 i els 26ºC.

El vent ja no bufarà tan marcat. A l'interior dominarà el vent de ponent amb algun cop que pot fregar els 40 km/h, mentre que a la costa s'imposarà la marinada de sud i sud-est. La tramuntana quedarà restringida al nord del cap de Creus, on hi haurà algunes ràfegues de fins a 50 km/h.

Demà el temps es mantindrà sense canvis. Els núvols baixos de la meitat sud del litoral català es dissiparan a primera hora del matí i reapareixeran al vespre. A la resta farà un bon sol, tot i algunes nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu oriental. Amb tot, la temperatura pujarà una mica més, entre 1 i 3 graus.

Tingueu en compte que a aquesta època de l'any el sol ja crema de valent. Per tant, recordeu de protegir-vos-en amb crema solar, una gorra i ulleres, que el sol d'aquests dies és l'equivalent al de finals de juliol.