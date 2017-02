L'abans i el després del temporal a la costa

Des d'aquest dimarts l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha obert al públic una eina que permet comparar l'estat actual de la costa amb la situació prèvia al temporal de fa deu dies. Les imatges es van obtenir mitjançant els vols de dues avionetes que van fotografiar en un sol dia tot el litoral català, des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. Les imatges van ser preses el dimarts 24 de gener, només dos dies després del pic del temporal.

De moment només es pot visualitzar el tram entre Arenys de Mar i Lloret de Mar, però a mesura que es vagin processant les imatges la comparació serà possible també per la resta del litoral. L'aplicació permet veure ortofotografies, és a dir, composicions d'imatges aèries que eliminen la perspectiva i són vàlides per fer mesures exactes. Amb aquesta publicació l'ICGC vol donar servei als diferents professionals que necessitin fer una valoració dels danys ocorreguts al litoral català produïts per aquest temporal.