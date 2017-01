El 2016 ha estat un any càlid i sec

L'any 2016 ha estat càlid i força sec a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SCM). En el conjunt del país la temperatura mitjana anual s'ha situat entre 0,5 i 2,0 ºC per sobre del normal, en funció de la zona. Destaca el fet que cap de les estacions meteorològiques que conformen la xarxa de l'SMC hagi presentat una temperatura mitjana anual per sota de l'habitual. Principalment, això ha estat a causa del poc fred que va fer l'hivern passat i l'inici d'aquest.

Així doncs, es tracta del cinquè any més càlid des del 1950. Només trobem els anys 2006, 2011, 2014 i 2015 amb una temperatura mitjana encara més alta. I si ampliem el camp de visió al continent europeu veurem que el 2016 hauria estat el quart més càlid des que se'n tenen registres. Això sí, aquesta és encara una dada provisional.

Pel que fa a la precipitació, no ha estat pas un any plujós, ni de bon tros. Les pluges tan abundants de la tardor només van servir per "maquillar" la quantitat anual, ja que fins al mes d'agost arrossegàvem una sequera molt important a bona part del país. L'episodi de pluja més destacable va ser el que ens va afectar entre l'11 i el 14 d'octubre. Concretament a la comarca del Maresme, el dia 12 van caure més de 200 mm a Cabrils, 85 dels quals en només mitja hora.

El nord del Pallars Sobirà, la capçalera del Ter, la zona de Port del Comte, el sud del Segrià i algun punt de la Conca de Barberà són les àrees on l'any 2016 s'ha tancat sent una mica més plujós del normal. Tot i això, en general ha caigut entre el 70 i el 90% de la precipitació mitjana. Ara bé, alguns sectors del país no han pogut acabar de desempallegar-se de la manca de pluja, de manera que han recollit menys del 70% de la precipitació mitjana.

L'estació meteorològica que ha acumulat més aigua durant tot l'any ha estat la d'Espot, amb 1.548 mm. Per contra, en punts de les comarques del Segrià i de les Garrigues amb prou feines s'han superat els 260 mm anuals.