L'espectacle d'una tempesta a pocs quilòmetres de la costa

La naturalesa a vegades és pur espectacle, i ahir al vespre l'escenari era a molt pocs quilòmetres precisament de la part de Catalunya on viu més gent. Una potent tempesta que es va desenvolupar sobre el mar a pocs quilòmetres de la costa va oferir un recital de llampecs que va ser visible tant des de la mateixa línia de la costa com, fins i tot, des de punts del prelitoral. La xarxa es va omplir de vídeos i fotografies del núvol, que s'il·luminava amb molta freqüència i cridava l'atenció. Un exemple és aquest vídeo que ens ha enviat Pol Turrents.

Tot i que la tempesta d'ahir va sorprendre per la quantitat de llampegades que generava, la veritat és que les tempestes sobre el Mediterrani, especialment al voltant de la costa central, no són gens estranyes en aquest tipus de situacions.

Perquè es formi una nuvolada cal que hi hagi un moviment d' ascens d'aire. De vegades aquest ascens es produeix perquè el xoc amb una muntanya obliga l'aire a pujar, de vegades és el fet que el Sol escalfa molt una superfície continental i es genera una gran diferència de temperatura amb les parts altes de l'atmosfera, i també, en altres ocasions, com ahir, un factor és que es trobin dos vents que van en direccions gairebé oposades.

Ahir la tramuntana buscava el final dels Pirineus per entrar amb ganes per l'Empordà i a tota l'àrea del golf del Lleó, i al mateix temps el mestral s'acanalava amb ganes per la vall de l'Ebre; aquests dos vents s'acostumen a trobar sobre el Mediterrani, en una línia que sovint marca bastant bé el recorregut entre Barcelona i Mallorca. Les condicions de mar molt càlid d'aquestes setmanes i l'aire fred que ha entrat aquests últims dies va sumar més ingredients perquè es formessin potents nuvolades.

Si us fixeu en el mapa de llamps que ofereix el Meteocat, veureu que les descàrregues segueixen bastant bé aquesta línia on més o menys es podien trobar la tramuntana i el mestral. A l'estiu i a la tardor són força habituals aquestes situacions en què es forma una línia de grans tempestes sobre el mar, que es queda a les portes de la costa o que afecta només esporàdicament zones litorals.

Mapa de llamps d'aquest dijous / METEOCAT

Vent en superfície previst per avui a la una de la matinada / METEOCAT

Des de vessant nord del Puigmontmany (Cervelló) a 500m d'alçada, veiem l'espectacle de la tempesta BCNNord i Maresme. #QueNoPassiResGreu pic.twitter.com/Ec5ZJOcQdC — Antoni Marzal (@OgiBCN) 10 d’agost de 2017