L'estiu va camí del podi dels més calorosos

Després d'alguns dies d'alleugeriment, la calor torna a ser protagonista. Tot i que no està previst que els pròxims dies hi hagi màximes tan altes com les de fa 10 dies, aquesta setmana hi haurà un nou pic de calor entre dijous i divendres que acostarà els termòmetres als 40º a l'interior i farà que en general se superin novament els 30º.

L'estiu meteorològic i climatològic està compost pels mesos de juny, juliol i agost sencers, de manera que falten només dues setmanes per donar per tancada l'estació. Segons els càlculs elaborats per la secció de meteorologia de l'ARA, fins ara la temperatura mitjana d'aquest estiu se situa en el podi de les més altes en diversos observatoris amb diverses dècades de dades.

A l' aeroport del Prat, la mitjana fins ara se situa en 25,3 graus, amb dades des de 1944, només superada pels 26,6 del 2003 i els 26,1 del 2012. A l'històric observatori de l'Ebre també fins ara l'estiu d'enguany (26,7º) se situa com el tercer més calorós, superat en aquest cas pels del 2003 (27,7º) i el 2009 (27,1º). Val a dir, però, que el 2015 i el 2012 igualen la mitjana d'enguany. En tots els observatoris analitzats, l'any 2003 queda poc o molt per sobre del d'enguany. A l' aeroport de Reus el 2003 la mitjana va ser de 25,6º, pels 25,4º d'enguany. Es dona el fet que tant l'estiu passat com el del 2015 van registrar la mateixa mitjana que fins ara s'està donant enguany.

A Lleida l'estiu d'enguany també és fins ara el tercer més calorós, en aquest cas amb dades des del 1959. Les mitjanes del 2003 i el 2015 superen per ara les d'enguany. I a l' aeroport de Girona l'estiu d'enguany queda en quart lloc ordenant-los de més a menys calorós.

Queden encara queden dues setmanes per tancar l'estació, a curt termini ens espera un altre pic de calor i a llarg termini no s'entreveu cap refrescada rotunda com la de la setmana passada, de manera que el més probable és que aquestes mitjanes es mantinguin o encara pugin una mica més. L'estiu s'ha fet difícil d'empassar, i les dades fan pensar que aquesta serà cada cop més la normalitat els pròxims anys.