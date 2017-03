L'hivern ha estat càlid, tot i el fred del gener

651x366 A la vall de l'Ebre és on l'hivern ha estat més normal o fins i tot fred / METEOCAT A la vall de l'Ebre és on l'hivern ha estat més normal o fins i tot fred / METEOCAT

651x366 A l'oest és on hi ha plogut menys proporcionalment aquest hivern / METEOCAT A l'oest és on hi ha plogut menys proporcionalment aquest hivern / METEOCAT