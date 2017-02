Lluna plena amb eclipsi de penombra

La nit de divendres a dissabte es produirà una lluna plena una mica especial, la lluna completa d'aquest mes coincidirà amb un eclipsi de penombra, és a dir, un eclipsi en el qual la Lluna no s'arribarà a amagar però sí que es veurà més apagada que de costum.

L'eclipsi començarà a dos quarts de dotze de la nit de divendres i arribarà al seu punt màxim al voltant de tres quarts de dues de la nit, aquest serà el moment en què la lluna quedarà més apagada, a partir d'aquest moment anirà recuperant la seva lluminositat normal progressivament. L'eclipsi s'acabarà quan faltin pocs minuts per les quatre de la matinada de dissabte.

Un eclipsi de lluna es produeix quan la Terra s'interposa entre el Sol i la Lluna, és a dir quan la lluna travessa l'ombra que projecta la Terra. En el cas de l'eclipsi de divendres, però, el nostre satèl·lit no entrarà estrictament en l'ombra de la Terra, sinó que només passarà per l'àrea del voltant, l' àrea de penombra, per això el disc lunar es continuarà veient sencer. Tot i que la Lluna no entri en l'ombra que projecta la Terra, sí que se situarà gairebé completament en la zona de penombra durant l'eclipsi, per això s'espera que al voltant de tres quarts de dues de la nit l 'enfosquiment sigui perceptible.

Aquest no serà l'únic eclipsi de Lluna d'enguany, el 7 d'agost n'hi haurà un altre, en aquest cas un de molt parcial: un tros petit de la Lluna s'arribarà a amagar. D'aquí a poques setmanes, el 26 de febrer, també hi haurà un eclipsi de sol, però només serà visible a l' extrem sud del continent americà i en alguns països del sud d'Àfrica.

Eclipsi és igual a Lluna plena?

No és una coincidència que l'eclipsi es produeixi enmig d'una lluna plena, de fet, els eclipsis només es poden produir quan la Lluna és plena, és a dir, quan el Sol és exactament a l'altre costat de la Terra. El motiu que cada mes no hi hagi un eclipsi és que la Lluna dóna voltes al nostre voltant amb un pla que està inclinat uns 5 graus respecte el pla amb què la Terra gira al voltant del sol, això fa que la majoria dels mesos la Lluna passi per sobre o per sota de l'ombra que la Terra projecta. Tampoc és casualitat que d'aquí a dues setmanes hi hagi un eclipsi de sol, ja que perquè se'n produeixi un cal precisament que la lluna estigui, no a l'altre costat de la Terra, sinó justament entremig de la Terra i el sol, és a dir, quan hi ha lluna nova.