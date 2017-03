Mallorca des de Barcelona per encetar una setmana que ens portarà la primavera

Per més que encara hi hagi gent a qui costi de creure aquest fet, no és estrany poder veure el perfil de la serra de Tramuntana de Mallorca des de Catalunya. Habitualment Mallorca es pot arribar a veure una dotzena de vegades a l'any des de Catalunya, però calen unes condicions concretes, sobretot de bona visibilitat. El vent de les últimes hores i les pluges de l'inici del cap de setmana han ajudat a que aquest matí la concentració de partícules en suspensió a Barcelona sigui de només 11 micrograms per metre cúbic d'aire a l'atmosfera, un valor dels més baixos que es registren a la ciutat durant l'any.

Aquest matí l'observador del Fabra, Alfons Puertas, ha aprofitat aquestes bones condicions per aconseguir una fotografia molt nítida del perfil de la serra de Tramuntana. No sempre que es veu Mallorca des de Barcelona es pot fer amb tanta claredat.

El vent serà el gran protagonista d'aquest dilluns, però aquesta setmana també estarà marcada per una entrada d'aire càlid que ens portarà per primer cop un ambient clarament de primavera. Això passarà durant la segona part de la setmana, ja que demà i dimecres les temperatures més aviat tendiran a baixar respecte els valors d'avui. Entre dijous i dissabte els termòmetres superaran els 20º gairebé arreu, i les màximes fins i tot fregaran els 25º a l'interior.

Una entrada d'aire càlid com aquesta al mes de març pot comportar boires a la costa. Tot just ara és el moment de l'any en què l a temperatura del mar toca fons, de manera que quan arriba una massa d'aire molt càlid el contrast genera sovint boires dins del mar que a vegades freguen la costa. No seria estany que entre dijous i dissabte en veiéssim, un fet que frenaria el termòmetre arran de mar.