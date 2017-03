Març traïdor o març primaveral?

Avui encetem el març, el mes que ens porta la primavera, però sovint també un mes que encara ens obliga a tornar a abrigar-nos quan ja donàvem l'hivern per acabat. Com serà aquest any el tercer mes de l'any? Les previsions a curt termini, les més fiables, pinten una baixada de temperatures de cara al cap de setmana. És molt probable que entre dissabte i dilluns tinguem les temperatures més baixes dels últims 10 dies, una revifada de l'hivern que, en tot cas, no ens portarà temperatures gaire més baixes del que sol ser habitual a principis de març. La baixada de temperatura es notarà sobretot de dia, amb màximes que gairebé no passaran dels 10 graus a l'interior, en canvi de nit les glaçades no seran especialment extenses. Probablement aquest canvi de temps anirà acompanyat de diferents tongades curtes de ruixats i fort vent entre diumenge i dilluns.

De la mateixa manera que és probable que el cap de setmana sigui fred, és bastant clar que al centre de la setmana que ve les temperatures no només es recuperaran, sinó que seran clarament més altes del que tocaria.

Si ens mirem els models climàtics de previsió mensual i estacional, l'escenari més probable és clarament el d'un mes de març poc fred. Els models de l'agència nord-americana NOAA dibuixen aquest escenari per a la majoria de regions d'Europa, tot i que també cal dir que l'anomalia positiva s'entreveu més forta a l'est que a l'oest del continent. També les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia van en aquest sentit, la seva previsió basada en un conjunt de models concedeix un 50% de possibilitats que el trimestre març, abril i maig sigui més càlid del que tocaria a la península, per només un 20% d'opcions que sigui més fred.

En el terreny de les precipitacions hi ha poca cosa clara, cap dels dos sistemes de predicció entreveu cap tendència gaire fora del normal durant les setmanes vinents.

Febrer càlid i amb molta neu

Mentrestant les dades del Meteocat confirmen que el mes de febrer ha estat més càlid del que tocaria, amb anomalies positives que han arribat a superar els 3 graus de mitjana en indrets com Vic i Girona, si es comparen les dades d'enguany amb les del període de referència 1961-1990. En el terreny de les precipitacions el febrer ha estat sec en moltes comarques, sobretot al sud i a l'oest, però en canvi les precipitacions han arribat a doblar el que sol ser habitual al Pirineu. La quantitat més elevada s'ha recollit a Espot, a la cota 2.500, on s'han acumulat 207 l/m2. Per contra, en punts de la Depressió Central i de les Terres de l'Ebre les precipitacions no han arribat ni a la meitat de la mitjana del febrer.