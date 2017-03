El Meteocat alerta de possibles gruixos de neu destacables fora del Pirineu

La borrasca que ens visitarà aquesta tarda i nit pot comportar sorpreses en forma de neu a cotes baixes. No només al P irineu i Prepirineu, sinó fins i tot en punts de la C atalunya Central i de comarques prelitorals. Fins a aquest matí els avisos de situació de perill del Servei Meteorològic de Catalunya havien obviat aquest factor, però en les últimes actualitzacions el Meteocat ha activar un avís per neu a fins a 19 comarques del Pirineu, interiors i prelitorals. L'avís afecta molt especialment l'Anoia, la Segarra i la Conca de Barberà, i per tant punts importants en el trànsit com ho és per exemple l a Panadella. En aquestes tres comarques el perill es considera de grau 3 sobre 6 en la franja horària que va de les 8 del vespre d'avui fins a les 8 del matí de dissabte.

Segons el Meteocat els gruixos acumulats podrien superar els 5 centímetres a partir dels 600 metres, i la neu pot arribar a baixar de forma més puntual entre els 400 i 500 metres. A partir de demà al matí l'avís ja només queda actiu en sis comarques del Pirineu i Prepirineu occidentals. Aquest no és l'únic avís de situació meteorològica de perill que el Meteocat té actiu per avui: vent, mala mar, acumulacions de pluja i possibilitat de ruixats localment intensos també mereixen atenció. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat de tempestes localment intenses a la costa durant aquest vespre, puntualment acompanyades de calamarsa o pedra petita.