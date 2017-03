Molta neu encara al Pirineu tot i un inici de març molt càlid

El gir cap a l'hivern que esperàvem en l'inici de la setmana no es va produir, de manera que el març continua evolucionant amb temperatures clarament per sobre del que tocaria. La primera quinzena del mes s'ha tancat amb temperatures anormalment altes arreu, també en punts de muntanya. Per citar dos exemples, l'estació meteorològica que el Meteocat té a la zona de Bonaigua, a la cota 2.300, ha registrat una temperatura mitjana de 0,6º positius en la primera quinzena de març, si avui s'acabés el mes seria la més alta com a mínim des de 2007. Com a mínim des de llavors mai hi ha hagut un mes de març amb temperatura mitjana positiva, cosa que passaria aquest any si ara s'acabés el mes. L'any passat la mitjana de març en aquesta estació va ser -3,8º. Una cosa similar passa a l'estació de Núria, a la cota 2.000, on la mitjana fins ara aquest mes de març se situa en 3,4º, també la més alta com a mínim des de 2007.

Veient aquestes dades i tenint en compte que l'hivern només ha estat fred al gener, el més normal seria que el Pirineu anés curt de neu, però el seguiment de gruixos de neu que fa l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya revela el contrari. Tot i que en les darreres setmanes la quantitat de neu ha disminuït, encara se situa per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any en molts sectors de la serrada.

A Núria el gruix a dia d'avui supera els 75 centímetres, quan el gruix mitjà dels últims anys en aquest època de l'any se situa en 30. Al vessant nord del Cadí hi ha us 130 cm, per 90 de mitjana. L'estació de Malniu, a la Cerdanya ha passat de 100 centímetres a principi de març a 50 a hores d'ara, però tot i així, encara supera la mitjana en aquesta època de l'any de 30.

Al Pirineu Occidental les dades són més normals, a Boí hi ha uns 120 cm, quan el normal a mitjans de març és que n'hi hagi uns 100. I d'entre les cinc estacions que controla l'ICGC, la que proporcionalment té menys neu és la de Bonaigua, que té uns 150 cm, pels 200 que serien habituals en aquesta època.

Les previsions per la segona part del març presenten molta incertesa, el cap de setmana continuaran les temperatures molt per sobre del normal, però els models pinten escenaris mots diferenciats entre uns i altres de cara a final de mes. Alguns dibuixen temperatures similars, d'altres valors encara més alts, però també hi ha la possibilitat d'un retorn clar a l'hivern. Caldrà seguir cap on es decanta el pronòstic els dies vinents.

Evolució del gruix de neu a Núria / ICGC