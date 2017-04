La NASA difon la imatge nocturna més precisa fins al moment

La NASA ha fet pública aquesta setmana la imatge nocturna del món més detallada i precisa fins ara. Es tracta d'una composició de diferents imatges obtingudes durant l'any 2016 mitjançant el satèl·lit meteorològic Suomi NPP, en la qual s'ha corregit la diferent il·luminació que provoca la lluna segons la seva fase o altres fenòmens naturals com les aurores boreals. L'objectiu és obtenir una imatge el més detallada i precisa possible de la il·luminació artificial que generem els humans. La imatge té la resolució suficient com per identificar fins i tot la il·luminació d'una autopista o la d'alguns vaixells de pesca.

La difusió de la imatge ha anat acompanyada d'un anunci: a partir de finals d'any aquest tipus d'imatges es difondran cada dia, poques hores després de ser captades pel satèl·lit. D'aquesta manera s'espera poder avaluar l'impacte dels períodes de vacances o els canvis relacionats amb migracions per a una zona o ciutats concretes. Aquest tipus d'imatge també han de servir per avaluar els impactes de conflictes, de tempestes o terratrèmols. En aquest la NASA ja va poder posar a prova aquests sistema arran de l' huracà Matthew que va afectar diferents àrees el Carib i dels Estats Units l'any passat.

El satèl·lit Suomi NPP llançat pels Estats Units el 2012 és un dels anomenats polars, és a dir, un satèl·lit que pot capturar imatges molt més pròximes i precises per exemple que les del Meteosat, amb la contrapartida que per fer-ho ha de donar voltes constantment al voltant de la Terra per evitar que el planeta l'atregui. D'aquesta manera el Suomi NPP fotografia els planeta per franges d'uns 3.000 quilòmetres per imatge. Cada dia passa al voltant de dos quarts de dues, tant al migdia com a la nit hora local, per gairebé cada racó del planeta.