Neu arran de mar al País Valencià

El fred més cru ha arribat acompanyat de precipitacions en alguns punts del sud del País Valencià i de Múrcia, on fins i tot algunes platges han quedat emblanquinades durant les darreres hores. Indrets com Dènia, Xàbia, Torrevella han vist com la neu arribava a agafar fins arran de mar, fet que ha provocat imatges força inèdites. En alguns casos com a Benissa el gruix fins i tot ha estat considerable. En sectors més elevats com Alcoi la nevada encara ha agafat més protagonisme i ha obligat a suspendre classes i activitats esportives. Hi ha talls o problemes per circular en una quinzena de carreteres comarcals, i fins i tot l'A-7 ha experimentat talls al voltant d'Alcoi. També ha nevat a Múrcia, on segons dades de l'Agència Espanyola de Meteorologia la neu no hi agafava des de 1983.

La part més important de la nevada encara ha d'arribar, a partir d'aquest vespre i durant demà i divendres s'esperen precipitacions que podrien arribar a acumular fins a 100 l/m2, encara amb una cota de neu que, si bé no serà 0, sí que podria ser inferior als 500 metres. L'AEMET ha activat un avís de color vermell per la possibilitat que s'acumulin més de 25 centímetres de neu, especialment a les cotes més altes de la regió.