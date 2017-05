Nit de pluja d'estels: les Eta Aquàrides arriben al seu punt màxim

En el seu viatge anual al voltant del sol aquests dies la Terra passa molt a prop de la trajectòria habitual del cometa Halley, cosa que afavoreix que les restes que va deixar el cometa en el seu últim pas per aquest punt impactin contra la Terra i provoquin el fenomen de la pluja d'estels.

Les últimes previsions dels astrònoms apunten que el pic màxim d'activitat d'aquesta pluja serà durant la tarda nostra d'aquest dijous, fet que en farà impossible l'observació des de Catalunya. En aquest moment es calcula que el nombre de meteors podria arribar fins a un màxim de 100 per minut.

Segons el direcror científic del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el millor moment per observar la pluja d'estels a casa nostra serà la matinada d'aquest divendres, a partir de les 3 i fins que surti el sol. Els estels apareixeran aparentment de la constel·lació d'Aquari, per tant caldrà mirar al cel cap a l'est/sud-est. El fet que la Lluna estigui ja unes dues terceres parts plena serà un impediment per veure estels, el nostre satèl·lit avui es pondrà cap a les 4 i 10 minuts de la matinada. Tampoc hi ajudarà el fet que la Terra entrarà a la zona on hi ha el rastre del Halley bàsicament per l'hemisferi sud, i per tant és allà on es veurà millor el fenomen. S'espera que aquesta sigui una pluja de meteors bastant convencional, no de les més intenses.

Com es fan les previsions per saber quina freqüència d'estels hi haurà? Es tracta d'una combinació de models matemàtics avançats i els mètodes d'observació més bàsics i simples. Des de diferents observatoris s'aporta informació voluntària que s'obté de la forma més senzilla: estirant-se a terra i comptant el nombre de meteors que s'arriben a veure en diferents trams de la nit. Per exemple, segons Salvador Ribas una observació d'aquesta passada nit des de Canàries ha determinat un màxim d'observació d'estels de fins a 37 per minut. El camp de visió necessari per determinar la intensitat d'una pluja d'estels fa impossible poder-ho fer d'altra manera.

Els cometes tenen un nucli sòlid però són bàsicament enormes boles de neu bruta, per això quan s'apropen més al Sol és quan deixen més rastre en forma d'un gel que passa de sòlid a gasós molt ràpidament. D'això està formada la cua del Halley.