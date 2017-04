Quants dies acostuma a ploure per Setmana Santa?

La Setmana Santa no cau sempre en els mateixos dies de l'any, però sí que cau sempre en alguna de les primeres setmanes de la primavera, època de temps variable i canviant. Mai com per Setmana Santa s'intenta estirar les previsions del temps, i mentre els mapes es van aclarint el Meteocat ha fet públiques avui unes dades sobre els valors normals en aquesta època.

D'entre totes les dades segurament la més cridanera és la que xifra quants dies acostuma a ploure. Dels 10 dies que suposen el període complet festiu escolar, es calcula que acostumen a registrar com a mínim una mica de pluja en algun moment del dia entre 2 i 5, depenent de la comarca. En alguns sectors del Pirineu Occidental arriben a ser més de 6, i en canvi al Delta de l'Ebre fins i tot són menys de 2.

L'estudi del Meteocat també serveix per comprovar com s'ha enfilat la temperatura mitjana d'aquest període al llarg dels anys. La mitjana a Catalunya ha passat de rondar els 10 graus a situar-se al voltant dels 13. Si el que us preocupa és que faci sol, sapigueu que a Lleida és on hi ha més hores per dia amb llum de dia i sense núvols, més de 8 de mitjana. A l'Ebre aquesta dada és de 7,4 hores, a Reus de 7, a Barcelona de 6,5 i a Girona de 5,9.

Les dades estan calculades segons els dies de Setmana Santa d'enguany, del 8 al 17 d'abril, en un ventall de 15 anys, entre els anys 2002 i 2016.